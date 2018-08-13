鉅亨市場快訊》土耳其崩盤，新興市場受累

訊息快遞：

美國總統川普表示已下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅提升一倍，造成土耳其里拉兌美元一度重挫 24%，今年以來兌美元累計貶值 45.57%，表現為新興市場中最糟者。川普發言不只影響土耳其，歐美股市及新興市場股匯市也同樣受傷，資金再度湧向避險資產，美國公債成為當日最大贏家。

鉅亨觀點：

1. 不只關稅，土耳其本身問題就大

不管美國有沒有對土耳其加倍徵收鋼鐵關稅，土耳其里拉早就搖搖欲墜，週五新聞只是壓垮駱駝的最後一根稻草。從土耳其由內閣制轉成總統制，且埃爾多安再度當選土耳其總統後，投資人就對土耳其貨幣政策獨立性存疑（土耳其經常帳赤字佔 GDP 比率高達 5.4%，一旦資金遭抽離，匯率貶值風險巨大）。當選後，埃爾多安任命女婿阿爾巴伊拉克出任財政部長，加上央行放任通膨失控，並遲遲不能升息，投資人加速逃離土耳其，才是土耳其里拉跌跌不休的主要原因。

2. 新興市場股市與債券差很大

此次土耳其引發的新興市場地震，對於投資人來說，持有資產是新興市場股市或新興市場債券差異甚大。MSCI 新興市場股市指數主要集中於 14 個國家（該 14 國佔新興市場股市指數權重高達 95.5%，且不包含土耳其），經常帳盈餘國佔指數權重為 65%，僅墨西哥一國經常帳赤字佔 GDP 比重超過 3%。相較於新興市場股市，JP Morgan 美元計價新興市場債券指數分散於 32 個國家中（此 32 國佔新興市場債券指數權重為 88.8%，包含土耳其），經常帳盈餘國佔比只有 20.3%，經常帳赤字超過 3% 國家比重則高達 28%，匯率波動風險遠高於新興市場股市指數。

3. 避開風險，美國股市及公債仍是核心資產

美國幾乎同時向俄羅斯、伊朗及土耳其採取制裁措施，對於新興市場帶來巨大壓力。年底美國期中選舉前，此類舉措隨時都可能出爐並打擊投資人信心，新興市場股債市不確定性較高。相較於新興市場的不確定性，美國經濟數據及企業獲利相對穩健，同時美元走強又有利資金流入美元計價資產，美國股市及美國公債仍是合適的核心資產。

投資策略: 新興市場少少分批買，美國資產仍是核心

儘管近期的下跌為新興市場帶來價格上的優勢，但在強勢美元轉向前，建議投資人分批且少量的佈局於新興市場股票型基金，並耐心等待新興市場反彈。而核心資產仍以全球或美國股票基金為主，搭配對抗風險及波動的美國公債或投資級債券為主基金。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (原名：貝萊德全球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

(更多資訊請參考官網：https://www.fundsyes.com/Tool/SuggestionList.aspx)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30