〈投資避震術〉愈危險的地方愈安全？多家投信喊陸股投資價值浮現

美中貿易戰喊出的加徵關稅項目將於 8 月 23 日生效，且川普欲罷不能，還有 2000 億美元中國進口商品也要加徵關稅，貿易戰再度升溫，讓全球股市再陷震盪，投資人也陷入觀望，到底投資要何去何從？

近期多家投信多提出「愈危險的地方往往是最安全地方」的投資建議，認為貿易主戰場大中華股市目前本益比已降至 12.95 倍左右，遠低於今年平均水平，投資價值隱然浮現，預估陸股有望在低檔震盪打底後步入反彈格局，儘管目前面臨美中貿易及美國升息等消息反覆干擾，但從大中華企業基本面及獲利潛力來看，下檔仍有支撐。

美中貿易摩擦從雙方叫囂已化為正式貿易戰，自 7 月 6 日起，美國對價值約 340 億美元的中國進口產品加徵 25% 關稅；8 月 7 日再公布價值 160 億美元的 279 項中國進口產品加徵 25% 關稅，預定於 8 月 23 日生效。中國隨即宣布採行反制措施，川普之前也表示，另外還有 2000 億美元中國進口商品，也將加徵關稅。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎表示，美國政府再度拋出考慮提高 2000 億中國進口商品關稅稅率，若加徵關稅付諸實施，中方也隨即採行各項加稅措施，最終雙方是否實現，按照過去經驗判斷仍有待觀察，目前市場遭受到的心理影響層面影響大於實質層面，投資信心待恢復，政策面發展則有待持續觀察。

美中貿易關係膠著，全球金融市場震盪，大中華市場則仍有表現相對持穩的地區，今年 2 月以來，儘管新興市場受到強勢美元與貿易戰紛擾，股匯市一路走貶，但台股相對新興市場表現抗跌。

此外，在台幣貶值趨勢下，將有利於本季電子股匯損回沖，財報上將有相當收益可期。台積電法說釋出高階手機需求展望仍佳，配合蘋果財報交出亮眼成績，顯示相關蘋概股族群第 3 季有旺季效應，有助擺脫上半年弱勢格局。

至於貿易戰主要戰場陸股，儘管今年上半年受到去槓桿、貿易戰的利空波及，上證指數累計下跌 14%，不過，外資資金仍源源不絕流向中國股市，買超金額達 188 億美元，吸金力道居亞股之冠。第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，陸股短線跌落 10 年線附近，按過去經驗，未來 2~3 年的風險偏低，且波段報酬可期，適合投資人採取定期定額方式，分批操作。

元大 MSCI A 股 ETF 經理人陳重銓也認為，A 股整體市場估值接近歷史低點，短線觀察經濟基本面沒有實質惡化，號稱「經濟史上最大的貿易戰」的實質影響沒有想像中大，觀察全球股市仍位於相對高點就可知，被視為將受害的陸股，以上證綜合指數技術線型來看，2600~2700 點附近仍有強勁支撐。

盧正穎則指出，今年以來陸股受到資管新規與去槓桿影響，加上美中貿易戰，整體市場偏弱緩步走跌，市場信心仍待恢復，但長線資金風險收益比已顯得吸引，建議配合中國供給側改革政策持續推動，可挑選塑化、鋼鐵等原物料族群介入，此外，升息循環有利金融股表現。其他題材上，留意趨勢潮流股，建議布局電動車、內需消費、電子、生技醫藥、高端裝備、節能環保、金融、新能源等類股，操作上採行均衡佈局，方能穩中求勝。