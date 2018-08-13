台股盤中─國際利空來襲 大盤跌百點連破3關卡 僅個股零星表態

受到國際利空衝擊，美股大跌，亞股今 (13) 日開盤後，日韓陸港股重挫超過 1%，台股加權指數以跌 44 點開出，隨即也遭空方跳水下殺，一度大跌超過 120 點，直接失守月線和季線 10925 點支撐，以及 10900 點大關，最低來到 10849 點，而櫃買指數更是重挫 2%，法人指出，在國際不確定陰霾散去前，僅個股零星表態。

由於市場信心低迷，50 大權值股僅台泥大漲逾 3%、亞泥漲逾 1%，以及台灣高鐵、統一穩守紅盤上。

反觀華碩大跌超過半根停板，大立光、華新科、南亞科和正新均跌逾 3%，聯發科、國巨跌逾 2%，台積電、聯電、可成、研華、鴻準、友達、和碩和元大金、富邦金等大型電金權值股均跌超過 1%，成為壓盤來源。

而從細族群來觀察，被動元件族群持續作為盤面最弱勢，國巨一度續跌超過 3%，導致奇力新、凱美、智寶和堡達跌逾 3%，禾伸堂、華新科、信昌、大毅、美桀跌幅在 4% 上下，而立敦更是重挫近 7%。

此外，鈞寶、雷科、日電貿也有 2% 以上的跌勢，整體被動元件族群幾乎檔檔遭摜壓，僅蜜望實逆勢續漲近 4%，可說是一枝獨秀。

二線光學鏡頭廠同樣是遭空方強襲的區塊之一，新鉅科重挫逾 6%，光燿科跌逾 4%，今國光、佳凌跌逾 3%，亞光、聯一光和玉晶光也有 2% 跌勢。

元大投顧指出，大盤目前可說是群龍無首，多頭心有餘而力不足，尤其上周五土耳其里拉重貶 16% 後，引爆歐、美股市全面收黑，人氣見退潮，而在中小型股走弱下，選股難度增高，低基期的電子股或水泥、鋼鐵和金融等傳產股較具有進可攻、退可守的優勢，是本周指數震盪時可以留意的投資方向。

統一投顧則認為，由於中美貿易情勢延續緊張，加上美國對土耳其、伊朗和俄羅斯等國又輪番引發地緣政治危機，使短期新興市場的投資情緒再度受到干擾，目前指數上檔仍有套牢賣壓，預計台股延續弱勢震盪走勢。