台股盤後－川普棒打土國 大盤嚇趴跌234.76點 帶量失守月季年線

美國除了與中國大陸貿易戰升溫，總統川普又宣布打算將土耳其的鋼鋁關稅加倍，土耳其里拉幣值聞訊暴跌，國際股市重創，台股也難逃殺機，其又以被動元件、矽晶圓、光學族群等表現最慘烈，盤中指數最低打到 10693 點，最深重挫 289 點，摜破年線 10775 點後，低接買盤介入，跌點收斂，終場加權指數仍重挫 234.76 點、以 10748 點作收，成交量 1574.74 億元，帶量長黑摜破月線、季線、年線等所有均線。

美國川普政府對土耳其鋼鋁關稅加倍，使土耳其里拉重貶，也掀起國際股市動盪，歐美股市都大跌，包括日、韓、陸、港股跌幅都在 1% 以上。台北股市今日也重摔，八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.98%、食品股跌 0.97%、塑化股跌 1.98%、紡織股跌 0.34%、機電股跌 2.77%、造紙股跌 2.41%、營建股跌 1.79%、金融股跌 1.37%。

其中，被動元件一片慘綠，奇力新、大毅、華新科、禾伸堂、信昌電、斐成、立敦、美桀全都亮綠燈以跌停作收，指標股國巨也跌破 600 元大關，重挫 8.29%，收在 597 元，創 4 月下旬以來波段低點。智寶、華容也暴跌 8-9%，整體被動元件持續為重災區。

矽晶圓也很疲弱，環球晶也重摔收跌停，合晶跌 8.84% 作收，台勝科、嘉晶、綠能都大跌 5-6% 不等，也是盤面若是指標。

而股王大立光即將除息，棄息賣壓湧出，盤中一度下跌 505 元、打到跌停價，改寫了台股史上單日股價下跌最多元價位，隨後有多方低接，終場跌 450 點、8.86%，收在 4630 元。受股王拖累，光學族群也綠油油，揚明光重挫跌停作收，華晶科、光耀科等也都狂摜超過 9%。

今天盤面上逆勢拉台股以台泥、亞泥、欣興、浩鑫、臻鼎 - KY、新光金等，表現格外搶眼。

法人表示，整體來說，台股今天一口氣連破三線，失守月線季線、年線，尤其 5 日線下彎摜破月線，技術線作頭疑慮加深，尤其，自年初來到 11200 點後，屢次高點都在 11000 點止步，高檔籌碼已略顯凌亂，多頭氣勢恐有衰竭疑慮，短線慎防波動加劇，不過預期前低 10523 點可望有撐。