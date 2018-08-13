盤前財經大事搶先讀2018年8月13日

今日操盤前瞻

台灣 7 月出進口外匯收支統計

中國公布 7 月貨幣供給

股東會：宬世環宇

法說會：光寶科、新鋼、凌陽、永豐金、揚智、弘憶股、凌通、信義

除權息：新唐、訊連、日盛金、撼訊、金可 - KY、創業家

增資股上市：台揚、皇龍、愛普、三貝德

〈觀察〉產金分離考驗富邦蔡家 防弊興利則要看金管會智慧

金管會主委顧立雄上任以來積極規範產金分離，本周更祭出產金分離新三條，被外界視為富邦條款，金管會甚至正式對蔡明忠下最後通牒，否則將命其解職富邦金副董職務，其後續外界也都張大眼睛在看。但是產金分離原則具有雙向性，在防弊與興利之間，也將是主管機關金管會的智慧考驗。閱讀全文...

比特大陸最快 Q4 在港上市 傳集資規模 1412 億 新經濟股集資王

全球最大加密貨幣挖礦機生產商比特大陸 (Bitmain) 預計首次公開幕股 (IPO)，集資規模將達 180 億美元 (約港幣 1412 億元)，有成功 IPO，料是 IPO 集資額最高的新經濟股。閱讀全文...

儘管跨越兆元市值 分析師：蘋果仍是全球最被低估的股票

蘋果 (AAPL-US) 已經跨過兆元市值門檻，但一位分析師指出，他仍然認為蘋果、臉書 (FB-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 等「價值型股票」仍有巨大的買進機會。閱讀全文...

土耳其陷經濟風暴 若里拉跌勢不止 歐洲與其他新興市場先遭殃

土耳其正處貨幣全面崩盤的危機之中，面對嚴重的新興市場貨幣崩盤，沒有跡象表明政府有應對計畫。土耳其總統 Tayyip Erdogan 則一再提陰謀論，呼籲民眾團結一致，強調西方造成了里拉暴跌。他呼籲民眾將手裡的歐元、美元和黃金換成里拉，「我們將會成為這場經濟戰的贏家」。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉科技股價天敵：隱私、駭客、病毒！

美股 Face book 股價於 2018 年 7 月 25 日大跌，由 218.62 美元 / 股下跌到 176.86 美元 / 股；總共跌掉 41.76 美元 / 股，幅度約為 19.1%。以該公司目前總市值計算，帳面約減損 1,000 億美元；這個金額規模接近台灣，一年 GDP 規模 18%。閱讀全文...



