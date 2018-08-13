〈土耳其貨幣危機〉里拉崩跌 土耳其經濟風暴還會掃到誰？

土耳其金融風暴除了席捲該國資產外，分析師也列出還有哪些國家恐怕也被捲入其中，以及土耳其金融風暴對國際投資者意味什麼？

今年開年以來，土耳其一直處於經濟困境，因大規模財政刺激措施、通膨增長以及沉重的經常帳赤字，土耳其里拉已貶值約 33%。土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 對央行政策諸多干預動作均讓投資者大感意外，並加速了里拉的崩跌。

歐洲銀行業

媒體上週五報導，ECB 官員已表示對南歐銀行的擔憂，因為這些銀行對土耳其有大量放款，這意味持有歐洲銀行股權的投資者恐怕面臨危險。ECB 拒絕回應報導的置評請求。

國際清算銀行（BIS）的數據顯示，西班牙銀行放貸土耳其 833 億美元；法國銀行放貸 384 億美元；義大利 170 億美元。報導稱，歐洲監管單位越來越擔心，里拉貶值嚴重恐怕讓這些國外貸款均陷違約風險。

在被點名為與土耳其曝險最高的歐洲銀行後，義大利最大銀行 UniCredit、法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 和西班牙銀行 BBVA 週五早盤均下跌約 3%，拖累泛歐道瓊 Stoxx 600 指數、銀行指數走跌。

彭博歐洲經濟學家 Carsten Hesse 研究報告指出，一些歐元區銀行「因為直接股權與土耳其銀行曝險，或參與銀團貸款，所以備受壓力。」

日本、美國

針對土耳其目前金融風暴的衝擊，Bluebay 資產管理公司資深新興市場分析師 Timothy Ash 表示，「現階段可能大部分都是在銀行曝險這一塊，但這曝險是非常國際化的，歐洲、美國、日本、中國、中東...... 幾乎所有人。」

BIS 跨境數據顯示，土耳其還欠日本銀行 140 億美元、欠英國 192 億美元、欠美國約 180 億美元。

里拉持續崩跌

上週五里拉再創新低，里拉貶至 5.9976 兌 1 美元，土耳其總統 Erdogan 為此發表談話，試圖平息經濟風暴，安撫大眾不要太擔心里拉貶值。

衝擊「溫和」

儘管土耳其恐慌已經開始蔓延歐洲，但分析師對全球經濟和外國投資者所承擔的風險仍抱持樂觀。倫敦和資本 (London and Capital) 投資基金股市部門主管 Roger Jones 表示，歐洲保險商可能會有一些影響，但衝擊力道「溫和」。

「一些歐洲銀行和保險商對土耳其都有曝險，但以整個集團來看，衝擊尚算溫和。整體而言，土耳其在歐洲企業獲利的占比偏小，沒有特別哪家的曝險比例過高的。」

「例如，以英國來說，匯豐對土耳其有曝險，但以整個集團來說，尚算溫和，Aviva 也一樣。」

債市

土耳其的經濟困境也同樣為歐洲主權債務造成麻煩，潛在衝擊了債券投資者和靠債市資助支出計畫的各國政府。

Berenberg 銀行的 Hesse 指出，「我不認為歐元區任何國家公債殖利率會真的因為土耳其而下降，但高公債殖利率的歐元區邊緣國家恐怕就有一點感覺了。」

他提到希臘和義大利、西班牙可能會「因為對土耳其有高於平均的銀行曝險而受衝擊。」

但針對土耳其是否會成為主債務問題，Ash 淡化回應此風險，「我不認為這會全球性巨大蔓延，土耳其經濟體還是相較小的規模，只有 8500 億美元，不太可能會成為主權債務事件。」

靜觀其變

投資者目前對土耳其經濟困境採靜觀其變的態度，主要是因為難以預料央行會有什麼行動。

Jones 表示，「我們的觀點是，目前先保持原狀按兵不動，保持遠離土耳其直到央行經濟和貨幣計畫清楚明確再說。目前更廣泛的影響可能是市場情緒進一步的推動，而不是引起近日基本面隱憂的根本問題，但如果負面情緒讓市場態度更謹慎，這一切恐怕會改變。」