紫光結盟日月光 取得蘇州日月新三成股權

日月光集團與大陸的合作案再添一樁！紫光集團宣布取得日月光 (3711) 旗下蘇州封測廠日月新三成股權，針對此投資案，日月光表示，可快速掌握更多大陸內需的半導體封測商機，而就紫光來說，則已經成功插旗三家台資封測大廠在大陸的投資公司。日月光控股公告，將以總價 9,533 萬美元、約折合 29.17 億元新台幣，出售日月新 30% 股權給大陸紫光集團，取得的資金將用以挹注日月光集團在台灣的投資及營運。



日月新位在蘇州，是日月光及恩智浦 (NXP) 在 2007 合資成立的封測廠，日月光持股 60%，恩智浦持股 40%，主要是替恩智浦的微控制器 (MCU) 及功率半導體做後段封測業務，也承接包括立錡等台灣類比 IC 廠的訂單，去年度獲利約 2,592 萬美元，淨值達 1.66 億美元，而恩智浦也因和高通談合併，遂於今年初將持有的 40% 日月新股權，以 1.27 億美元價格賣給日月光。



而近年來大陸加快發展半導體產業的腳步，除政府支持廣蓋廠區外，更透過入股方式取得境外半導體公司的大陸廠區股權，以紫光集團為例，不單入股南茂轉投資的上海封測廠宏茂微，也拿下矽品轉投資蘇州封測廠矽科部分股權，如今再與日月光控股結盟，取得日月新三成股權。



其實紫光集團近年來搶進半導體產業相當積極，除上述提及的插旗台資封測廠外，也加快在大陸境內布建記憶體製造業務的布局，如轉投資長江存儲，於武漢有一座 12 吋廠，預計今年下半年可以開始量產 3D NAND，另外長江儲存也在成都及南京都有 12 吋廠。