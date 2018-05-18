中移動：未受中興遭美制裁影響 不會盲目投資5G

中國移動 (0941-HK) 董事長尚冰昨 (17) 日出席股東會時表示，中興通訊 (0763-HK) 被美國制裁一事未有對集團構成影響，另集團對 5G 發展持積極審慎態度，不會盲目大力投資。整體業務方面，會繼續推動「四輪驅動」(移動業務、寬頻業務、政企務及新業務) 融合發展策略。

《星島日報》報導，尚冰表示，通訊設備市場是一個開放的市場，集團有與全球多家大型設備商合作，中興是其中之一，因應該公司被制裁，集團已作出分析及預備多個應對方案。另留意到最近有報導指事件或有轉機，他期望事件可盡快解決，而到目前為止，未有對集團構成重大影響，集團如常運作。

5G 方面，尚冰稱「5G 發展對集團未來發展具非常重要作用」，除了一般通訊及數據傳送外，在車聯網、工業互聯網及機械人等垂直領域均有顛覆性改變，集團對 5G 發展採取積極審慎態度，即積極保持領先優勢，同時不會盲目大力投資。

另外，集團今年會在 17 個城市開始作網絡及應用測試，待測試成熟，以及國際標準最快於 2019 年下半年確認後，才會作大規模發展。

對於有股東指中移動對比另外 2 家中資電訊商 (中電信、中國聯通) 的優勢近年已收窄，加上中國鐵塔公司成立後，幾家公司的網絡覆蓋範圍大致相同，優勢更少。

尚冰回應指，鐵塔公司的成立可令成本下降，但同時促進競爭對手或友商的發展，集團在 4G 方面的優勢不如 2 年前明顯已是事實及挑戰，故會繼續由單一移動通訊業務轉型至以「四輪驅動」融合發展。

他表示，過去 2 年的轉型已取得一定成果，其中寬頻用戶總數截至今年首季為 1.24 億戶，集團今年目標是淨增 2100 萬戶，首季淨增已達 1123 萬戶，相信可提前達成目標。

股東會上亦有多位小股東關注派息的問題，如撇除派特別息，2017 年派息 (每股港幣 3.205 元) 較 2013 年 (港幣 3.311 元) 有所下降。

尚冰表示理解股東訴求，撇除派特別息，近年派息比率都略有上升，去年派息比率為 48%，未來亦會維持穩中有升的政策，力爭提升派息。