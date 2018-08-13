中國平安傳夥八達通申請虛擬銀行 旗下安科投資已更名平安科技

據市場消息，中國平安 (2318-HK) 正與八達通洽談合作，擬合資申請香港虛擬銀行牌照。雖中國平安發言人對此不予置評，但中國平安近日在港有變動。

據資料顯示，中國平安旗下在港註冊的「安科投資 (香港) 有限公司」上週五 (10 日) 改名為「平安科技 (香港) 有限公司」，並引入 3 名集團管理人員作董事，分別是平安集團常務副總經理陳心穎、平安科技首席執行官陳立明及平安科技副總經理李奕光。

中國平安今 (13) 日開低走低，截至發稿，跌 2.085%，報港幣 70.45 元。

圖：新浪財經

目前，市面流通的八達通卡多達 3500 萬張，但一直未有意進一步利用龐大客戶群，甚至進軍虛擬銀行業務，國平安看中八達通的基礎，向其招手。八達通考慮到技術問題可交予中國平安旗下的平安科技，故認為值得研究；但由於八達通由政府透過港鐵 (0066-HK) 間接持有部分股權，若政府間接持有一家虛擬銀行，做法是否合適。

據瞭解，即使八達通未必願意合作，中國平安亦有意成立虛擬銀行。平安集團旗下的平安科技近年積極發展人工智慧及區塊鏈等金融科技，早前也中標香港銀行的區塊鏈貿易融資平台，一早打入香港金融業市場。

此外，眾安在線 (6060-HK)、百仕達 (1168-HK) 及中信銀行 (國際) 組成合資公司「眾安虛擬金融有限公司」，計劃以此公司申請虛擬銀行牌照。

據公司註冊處資料，「眾安虛擬金融有限公司」於上週三 (8 日) 成立，由眾安科技 (國際) 集團有限公司持有 65%，另 35% 由中信銀行 (國際) 持有。而眾安科技 (國際) 集團有限公司分別由眾安在線及百仕達持有 51% 及 49%。