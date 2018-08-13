新加坡第2季GDP增長疲弱拖累星幣 建築業影響最劇

《彭博社》報導，新加坡貿易和工業部今 (13 日) 公布第 2 季經濟數據，受到國內建築活動下滑，以及美中貿易戰與美國升息等外部風險，經濟增長不如預期。

新加坡第 2 季經季節性調整 GDP 年化率季增 0.6%，低於政府初估的 1%，亦不如彭博調查的分析師預估值 1.4%。第 2 季 GDP 年增則為 3.9%，低於彭博調查的預估中位數 4.1%。

第 2 季服務業季增 0.4%，服務業在該國經濟體佔比約為 2/3，製造業季增 1.8% 場，建築業季減 15.4%。



新加坡為出口導向國家，2017 年受益於電子產品需求，全球貿易活動興盛，去年新加坡經濟擴張為 3.6%，今年則面臨維持增長壓力，政府預測全年經濟增長為 2.5% 至 3.5% 之間。

新加坡的工業產出下滑



新加坡的供應鏈承受美中貿易戰、油價走升以及美元走強等壓力，外部風險正在形成。貿工部表示，儘管美國提升關稅對新加坡出口造成的直接影響很小，但若貿易戰持續升溫，將導致全球貿易流程與增長受影響。



貿工部指出，「若目前貿易衝突局勢進一步升溫，可能導致美國和其他主要經濟體的報復性關稅措施加劇，若發生這種情況，全球商業和消費者信心可能會大幅下滑，進而導致，投資和消費支出大幅下降。」

另一方面，如果美國聯準會 (Fed) 升息的速度快於預期，新興市場的投資和消費可能會回落，損害該地區的增長。



國內部分，新加坡金管局 (MAS) 預計下半年經濟增長將放緩，出口和製造業將持續支撐經濟增長，但力道較弱。上一季由於公共部門項目減少，使建築業表現不佳，而新加坡上個月宣布新一輪的打房措施，預期將持續建築業將持續表現黯淡。



新加坡金管局副局長羅惠燕向記者表示，該局預測經濟增長速度將放緩，通膨壓力仍然存在，但認為當前貨幣政策立場仍然合適。新加坡金管局在 4 月時進行貨幣緊縮政策，小幅上調新元名義有效匯率 (NEER) 區間的斜率，維持匯率政策區間的寬度與中點不變，該斜率此前為 0%。

在政府公布 GDP 數據後，新加坡幣對美元略為走低，13 日上午 10 時許美元對星幣暫報 1.3750。