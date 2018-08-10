股息加持6大壽險公司 國壽前7月獲利王 新壽攀新高為進步王

現金股利加持下，國內 6 大壽險公司 7 月獲利大躍進，國泰人壽有超過 110 億元股息入帳，所以穩坐前 7 月壽險王寶座，而南山人壽前 7 月獲利年成長 1.2 倍，新壽前 7 月獲利更是創歷史新高，較去年同期狂飆超過 2 倍，為壽險進步王。

國泰人壽有超過 110 億元現金股利進帳，推升 7 月單月稅後純益達到 86 億元，累計前 7 月稅後純益為 336.8 億元，較去年同期成長 37%，每股稅後純益為 6.26 元，仍是六大保險公司之冠。

富邦人壽 7 月稅後純益 80.29 億元，累計前 7 月稅後純益 271.13 億元，較去年同期成長 28%，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻，包括國內股票現金股利收益 101.75 億元。

現金股利加持下，南山人壽今 (10) 日公布 2018 年 7 月合併稅後純益為新台幣 56.7 億，較去年成長 6%。截至 2018 年 7 月，南山人壽累計合併稅後純益已達 201.4 億，較去年同期成長 1.2 倍，表現優異。

新光人壽 7 月也有超過 50 億現金股利入帳，7 月稅後純益 39.71 億元，累計稅後純益 182.95 億，創下新壽成立以來的獲利新高，更較去年同期獲利成長 2 倍以上。

中國人壽 7 月國內外現金股利收入達 36∼37 億元，7 月單月稅後純益 28.8 億元，累計前 7 月獲利 91.3 億元，排名獲利第五強，即將挑戰獲利百億元關卡。

台灣人壽 7 月現金股利收入約 25 億元，推升單月稅後獲利 22.89 億元，累計前 7 月稅後獲利達 90.84 億元，雖然排名第六名，但是與自身相比，較去年同期成長 46.8%，年成長亮麗。

