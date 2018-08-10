巨大上半年稅後純益10.8億元 年減1成、EPS 2.87元

巨大 (9921-TW) 第 2 季受惠於電動自行車熱銷及匯率等因素，挹注上半年集團營收達 291.7 億元，較去年同期成長 7.9%；稅前淨利為 18.3 億元，較去年同期增加 11.2％；稅後純益 10.8 億元，每股純益 2.87 元。

巨大指出，上半年稅後純益 10.8 億元，較去年同期減少 10%，主要因所得稅率提高至 20%，排除所得稅率調增因素後，稅後淨利較去年同期成長 8%。

巨大指出，該公司自有品牌銷售在各主要市場的表現，以捷安特歐洲子公司表現最佳，上半年銷貨金額有雙位數的成長，主要成長動能來自於電動自行車，延續第 1 季銷售佳績，上半年自有品牌電動自行車銷售金額成長超過 4 成。美國子公司今年上半年銷售持平，但電動自行車仍有不錯表現。新年度車款也陸續於下半年上市，預期可以帶動銷售成長。

捷安特中國內銷受到市場持續低迷影響，表現低於預期，但碳纖自行車上半年銷售額成長超過 20%，車種轉型升級的目標逐見成效。

巨大指出，電動自行車成長快速，巨大集團具有完整電動自行車供應鏈優勢，已掌握此重要成長動能，布局全球市場，滿足顧客需求。其中，台灣廠定位為高階電動自行車研發及生產基地，提供歐美市場所需之創新及高附價值產品；中國捷安特電動車廠主要生產中階及入門款電動自行車，供應中國、日本、台灣及亞洲其它市場所需；荷蘭廠位於電動自行車核心市場，將提供針對客戶所需的創新產品與即時的售服維修服務，滿足歐洲市場需求。

巨大指出，中美貿易戰持續進行中，態勢瞬息萬變，該公司將密切關注後續發展，準備相關因應措施，儘量降低對產業的衝擊。此外，歐盟已公佈中國出口電動自行車反傾銷初判稅率，因巨大台灣廠及荷蘭廠都有生產電動自行車，銷售不會受到影響。剛剛於 7 月初動土興建的捷安特匈牙利廠，預計明年下半年第一期工程可以完工投產，除生產歐洲當地所需一般自行車外，也會生產電動自行車，快速反應市場需求。