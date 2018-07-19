〈小資聰明買保險〉告別單身邁向婚姻 保單調整須強化壽險額度

低薪的時代，小資族預算有限，壽險業者建議，可先優先打造醫療、意外和壽險保障，再隨著不同階段需求進行調整，若以即將告別單身、邁入婚姻階段的小資族來看，結婚後的保單調整，就要考量整個家庭的開銷，與單身時的責任規劃有所不同，建議可先強化壽險額度。

國泰人壽營業企劃部協理蔡秉杰表示，結婚後的保單調整，要考量整個家庭的生活開銷、貸款，也需預防因工作體況不佳而無法承保，因此，結婚後，與單身時最大的不同，是對於「壽險額度的需求」。

蔡秉杰指出，負有家庭責任的人，肩扛生活開銷、貸款、父母的孝親費，以及子女的教育費，要思考一旦身故或是完全失能時，是否有配套方法來支應這些龐大的費用。

其中，壽險額度估算方式可參考：負債 + 家庭年支出 x 預留年數–（存款 + 其他收入），建構完整的壽險保額，可以幫助將人生不確定因素及風險降到最低。蔡秉杰建議，可視預算利用定期壽險低保費、高保障的特性，搭配意外險架好風險防護網。

此外，在結婚階段，因為有家庭責任，要考量造成整個家庭收入來源中斷的風險，且這個時候，又是工作的高峰期，避免日後因體況而無法承保，因此，需檢視自身缺口，基礎的意外、醫療和壽險等是否完整擁有，再進一步檢視要加強的重點項目保額度是否已足夠。

蔡秉杰表示，有家庭責任的民眾，首先，要將基礎住院手術保障建構完整，其次可考量自身想加強的重點，例如家族中有重大疾病病史，可強化重疾險額度，有些事故或是疾病的發生，後續復健的同時無法工作，使得家庭收入中斷，其緩衝期間所需的支出費用也相當可觀。

所以在此階段的民眾，也應多加考量失能可能帶來的風險。根據統計，一旦發生失能，每月看護加基本支出至少就要 3.5 萬，確保擁有足額的失能險額度，也是確保家中生活能不被改變的重要關鍵。

國泰人壽建議，投保的原則仍依預算作考量，如預算有限仍先以定期險作設計，但建議隨年紀增加，經濟能力與保障責任提升，應適時增購終身型商品，完整補強缺口

整體來看，保險的功能在於運用槓桿原理，將可能產生的龐大保障風險，用小保費轉嫁給保險公司。對於初入職場的社會新鮮人，資產有限、起薪相對不高，單是基本生活費與育樂費可能就占大部分比例，建議趁年輕 (一般建議為 30 歲以前) 保費便宜時，就建立好基礎的防護保障。