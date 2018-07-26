新台幣上半年貶2.18% 壽險業月月匯損 累計淨匯損近千億

金管會保險局今 (26) 日公布今 (2018) 年上半年保險業匯損狀況，今年上半年新台幣兌美元匯率貶值幅度為 2.18%，雖然壽險業匯兌利益 2238 億元、但避險損失 3051 億元及外匯價格變動準備金動用 171 億元，一來一往下，壽險業上半年累計淨匯損直逼千億元、達 984 億元。

今年上半年新台幣年初強升，但進入第 2 季漸漸轉貶，但是壽險業還是月月呈現淨匯損，1 月淨匯損 258 億元，2 月單月淨匯損 147 億元，3 月 187 億元，4 月 95 億，5 月 116 億，到 6 月單月淨匯損再擴大到 181 億元，累計上半年淨匯損達 984 億元。

保險局指出，壽險業 6 月淨匯損擴大，主因新台幣雖貶值，但壽險業的避險損失從 5 月底的 1293 億元，擴大至 6 月底的 3051 億元。

此外，截至 6 月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為 451 億元，較 5 月底增加 23 億元。

對於新台幣波動劇烈，保險局也已經對國外投資比重較高的保險公司，發函警告要注意匯率風險。

儘管匯損壓力龐大，整體保險業今年上半年稅前純益仍有 730 億元，較去年同期增加 363 億元或 98.9%，其中，壽險業稅前損益為 637 億元，較去年同期增加 343 億元、成長 116.7%；產險業稅前損益為 93 億元，較去年同期增加 20 億元、成長 27.4%。