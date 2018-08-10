缺領軍強勢股 台股萬一關卡守不住 量縮恐難攻高

台股今 (10) 日開低走高後，受到電子權值表現平淡、漲價題材股重挫影響，萬一關卡上調節壓力仍大，終場跌 44 點收 10983 點，法人表示，目前外資立場偏多，惟逢高調節，指數高檔量縮，且缺乏領銜上攻強勢股，基本面較佳的漲價題材股，近期又遭賣壓襲擊，反彈力道有限，估短期指數上攻不易。

觀察今日上市成交值前五名有三檔是被動元件，持續為盤面交投重心，但賣壓沉重多方難以施力，無法帶動市場多頭氛圍。

法人表示，被動元件族群利多出盡，財報已無短線激勵效果，且被動元件價量資訊由供應方掌握，資訊相對不透明，易受消息面干擾，周間指標廠法說不但無法扭轉偏空態勢，發放股票股利更添賣壓持續量增價跌，考量族群波動度遲遲無法止穩，持續為內外資賣超，不建議過度積極操作，宜靜待市場情緒回歸基本面。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，相對於漲價題材類股賣壓延續、利多反跌，半導體權值展望正面且資安事件為一次性反應，承接買盤力保高檔，緩解市場擔憂，光學權值旺季展望看佳、傳產龍頭亦有輪動表現，帶動加權指數走勢，目前考量重要個股多已公布財報，指數今年以來三次回測年線均有強勁支撐，指數近期偏區間整理機會較高。

投資布局上，人民幣走勢導致原物料價格走揚，加上官方環保限令趨嚴，在成本攀高下推升黑色金屬與塑化原料價格，成為近期亮點，台股以鋼鐵、航運類股關聯度較高；而進入電子股旺季，蘋概股是布局重點，此外並可留意包括半導體 (設備)、PCB、車用電子、光學、生技、塑化等類股，並建議避開高波動個股。

