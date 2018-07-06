力達高階螺桿機銷售成長 6月與Q2營收雙創高 Q3入旺季

氣動自動化元件廠氣立 (4555-TW) 及亞德客 (1590-TW)6 月營收皆下滑，反映了中國客戶因美中貿易磨擦拉或轉趨觀望，但上游空壓機廠力達 (4552-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，以 7.75 億元創新高，月增 3.93%，年增 7.98%，第 2 季營收 21.54 億元也衝歷史新高，第 3 季將進入傳統銷售旺季。

力達 6 月營收亮眼，第 2 季營收也達 21.54 億元，季增 14.11%，年增 8.39%，前 6 月營收達 40.41 億元，年增 7.02%。

力達 6 月營收衝高，主要在高階產品出貨增加，力達 6 月主要產品比重，螺桿機出貨比重持續位居首位占 47.9%，活塞機占 36.3%，渦旋機占 12.7%；其中螺桿機營收較去年成長同期 19% 成長最大。

力達指出，公司近年致力轉型提高節能、智能化空壓機設備提供比重，並同步提高研發技術，包含螺桿主機的自製能力，以因應中長期自動化產業轉型的發展主流趨勢。

力達指出，面對美中貿易戰情勢，公司將持續觀察追蹤國際情勢動態，以即時因應行業總體變化，展望下半年傳統旺季，仍持正向看待行業空壓機整體需求，尤其節能螺桿機成長，配合發展產品多樣化及整合關鍵零組件逐步落實，可提升高階通用型空壓機的行業覆蓋率。

力達自行投資設廠生產螺桿壓縮機主機，已進入試量產階段，生產進展順利，公司預計在螺桿壓縮機主機進入量產 2 年後，將可 100% 完全取代外購，可望有效提升螺桿空壓機銷售毛利率向上挺升。

力達去年每股純益為 9.24 元，公司股東會決議去年盈餘每股擬配 5 元現金，力達第 1 季稅後純益 1.84 億元，每股稅後純益 1.84 元。