邑錡Q2獲利暴增 每股賺0.69元 下半年新品上市業績將優於上半年

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 下午應櫃買中心之邀舉行業績明會，公佈第二季合併營收達 1.18 億元，年增 10%，稅後淨利為 1438 萬元，每股稅後盈餘達 0.69 元，受惠自有品牌 OBM 業務新品銷售暢旺以及美元兌台幣匯率走升挹注匯兌收益貢獻，帶動整體獲利表現較第一季大幅成長 10.5 倍。邑錡累計上半年合併營收達 2.25 億元，年減 19.6%，稅後淨利為 1558 萬元，年增 86.7%，每股稅後盈餘達 0.75 元，整體獲利表現已接近去年全年獲利。邑錡指出，下半年為傳統旺季，預期將會比上半年好。



邑錡董事長陳世哲指出，旗下 Brinno 品牌 TLC 系列縮時攝影、智慧家庭應用 SHC 系列數位電子貓眼等新品銷售持續放量，於亞太、歐洲等地區皆取得穩健銷售表現，帶動第二季自有品牌 OBM 業績占比從第一季的 34% 攀升至 46%。



隨著業務結構調整，第二季整體毛利率持續改善達 32.7%，營業費用管理得宜，營業利益率從第一季的 2.6% 明顯成長至 11%。



對於下半年，陳世哲表示，過去 4 年來沒有新產品上市，都處於研發階段，2017 年研發費用較 2013 年成長 81%，今年看好自有品牌 Brinno 新品陸續上市、創新 ODM 業務出貨回升等，可望帶動整體營運逐季往上成長。



邑錡自結 7 月合併營收達 3982 萬元，改寫歷年同期新高，較去年同期 3776 萬元成長 5.5%，月減 10.6%。累計前 7 月合併營收達 2.64 億元，較去年同期減少 16.6%。邑錡表示，7 月營收改寫歷年同期新高記錄，受惠旗下自有品牌 Brinno 在亞太、歐洲地區銷售持續升溫，帶動自有品牌 OBM 業務銷售表現良好；創新 ODM 業務方面則受惠 Vernier、Flir Systems 等主要客戶穩定出貨。



邑錡也將於 9 月全球三大電子消費展之一的德國柏林消費電子展 (IFA 2018) 展出旗下多款系列新產品，並已與德國新媒體公司合作，在藝術創作領域網羅 10 餘名歐美新潮藝術家攜手合作，廣做網路社群的内容短片行銷，藉由國際新潮藝術群體意見領袖在藝術創作社群上的影響力，打造 Brinno 品牌口碑行銷，創造銷售再向上突破。