邑錡7月營收創同期新高 9月於IFA展出多款新一代系列產品

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 7 月合併營收達 3982 萬元，改寫歷年同期新高，較去年同期 3776 萬元成長 5.5%，月減 10.6%。累計前 7 月合併營收達 2.64 億元，較去年同期減少 16.6%。邑錡表示，7 月營收改寫歷年同期新高記錄，受惠旗下自有品牌 Brinno 在亞太、歐洲地區銷售持續升溫，帶動自有品牌 OBM 業務銷售表現良好；創新 ODM 業務方面則受惠 Vernier、Flir Systems 等主要客戶穩定出貨。



此外，擴大創新 ODM 業務客戶基礎亦有所斬獲，今年第二季底順利取得美國重卡電子管理平台公司 Keep Truckin 之影像設備 ODM 訂單，目前出貨已躍升為創新 ODM 業務前三大客戶之一，增添整體營運良好成長動能。



邑錡指出，看好今年自有品牌 OBM 業務的強勁成長動能，是推動整體營運向上提升之重要關鍵。今年推出第三代高階 SHC 系列，智慧防盜電子貓眼相機 - 雙瑩 (Brinno DUO) 已於 7 月進入試量產階段，並緊鑼密鼓擴大全球行銷宣傳作業，規畫 8-9 月於全球知名眾籌平台 Indiegogo 做產品上市前的預售暖身，提升新品上市前的全面曝光與行銷推廣宣傳力度，除主流網路電商平台亞馬遜外，同時積極進入美國一線實體連鎖零售商鋪貨。



在深化建築工程行業的縮時攝影應用方面，推出第四代縮時相機 TLC-2000、BCC-2000 等系列新品，鎖定建築工程汰舊換新需求，亦可進一步搭配今年 6 月推出 ATH-2000 防水電能盒配件新品，大幅延長產品電池續航力達一年或以上，以期帶動自有品牌 OBM 業務銷售表現。在銷售區域推廣方面，公司深入布局亞太地區，特別是電子商務正蓬勃發展的東南亞國家，率先在泰國、印尼兩國的一線電商平台 Lazada 開設 Brinno 品牌直營旗艦店，帶動亞太市場業績的快速增長。



展望第三季，邑錡表示，看好自有品牌 Brinno 新品陸續上市、創新 ODM 業務出貨回升等，帶動整體營運保持逐季往上之成長動能。隨著物聯網技術日趨成熟，逐步打開了智慧家庭、無人操作自動化應用的市場商機，有助於帶動 Brinno 旗下智慧家庭應用之數位電子貓眼系列新一波銷售表現。



邑錡旗下主力產品縮時攝影相機已突破搭載 Wi-fi 連網技術，今年也完成升級手機編輯影片的 App，配套功能完整齊全，正積極擴大縮時攝影應用範疇，進入視覺藝術創作、盆栽創作、交通監控等領域，以期帶動 Brinno 品牌市場占有率持續提升。



今年 9 月邑錡將於全球三大電子消費展之一的德國柏林消費電子展 (IFA 2018) 展出旗下今年推出的多款新一代系列產品，並已與德國新媒體公司合作，在藝術創作領域網羅 10 餘名歐美新潮藝術家攜手合作，廣做網路社群的内容短片行銷，藉由國際新潮藝術群體意見領袖在藝術創作社群上的影響力，打造 Brinno 品牌口碑行銷。