7月旺季電商業績強強滾 網家、富邦媒營收雙創同期新高

網家 (8044)、富邦媒 (8454)7 月營收雙創同期新高，網家 7 月營收達 26.79 億元，年增 13%；累計 1-7 月營收 187.13 億元，年增 15.9%。富邦媒 7 月營收 32.1 億元，年增 23%；累計 1-7 月營收 230.2 億元，年增 28.7% 網家表示，7 月強攻品牌買氣發酵，Apple 及小米品牌日貢獻營收獲利，推升 7 月營收創同期新高；富邦媒則表示，7 月受惠於「暑假電競商機」買氣大爆發、「全球購物節」四天業績表現 YoY 成長約 5 成，以及「金百利克拉克品牌日」創下單日業績破千萬的優異成績，推升 momo 網路購物營收較去年同期成長達近 29%；其中 3C 家電及居家生活成長最大，此外，富邦媒行動購物也繳出亮眼的成績，已連續二個月占購物網營收 60%。電視購物 7 月則較去年同期成長 5.4%，其中以健康休閒類表現最為優異。



網家表示，旗下 PChome24h 購物 7 月陸續舉辦品牌活動，3C 業績得利於 Apple 及小米品牌日推波助瀾，且 PChome24h 購物為小米在台唯一合作電商通路，強勢開賣小米 A2、小米 8 新機，獨家首發活動創造話題、衝高流量及業績；Apple 系列商品於指定日期推出限定優惠，帶來大量業績，促進品牌日活動業績較平日倍數攀升。針對非 3C 品牌進行產品組合優化，如 P&G 寶僑家品及聯合利華於品牌期間限定促銷週，推出家用新品、零食飲品等優惠組合，受到市場青睞，在全方位產品強勁成長下，可為業績錦上添花。



迎來下半年產業旺季，再加上 8 月迎接七夕情人節、父親節、中元節等重要檔期活動，網家及富邦媒皆對 8 月業績樂觀以待，momo 將於 11 日舉辦《驚夏中元》派對，盼節慶財帶動營收續揚登上新峰，為下半年業績衝刺揭開序幕。

