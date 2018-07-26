網家獨家開賣小米A2 Q2手機銷售年增150%

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物積極擴大品牌戰略結盟，攜手小米台灣宣布，將於 7 月 30 日上午 10 點在全台電商唯一合作通路－PChome24h 購物獨家開賣小米 Android One 系列全新小米 A2 手機。根據數據顯示，全台 6 月手機銷售量僅有 45.1 萬台，相比 5 月的 52 萬台、4 月的 49 萬台再下探，然 PChome24h 購物指出，第二季手機通訊銷售逆勢成長，業績較去年同期成長近 150%；小米手機更榮登 PChome24h 購物平台所售出的 Android 機款中的銷售數量冠軍，此次雙方強強聯手，有助於拉升手機通訊市場買氣，為整體業績注入成長動能。



PChome 網路家庭總經理蔡凱文指出：「2017 年，小米台灣在 PChome24h 購物成立小米旗艦店，成為全台首家唯一取得原廠授權的直營網購平台，這次小米 A2 手機的獨家銷售，更顯示雙方的合作關係不斷深化，透過品牌吸引力及快速到貨的優質服務，定能發揮雙方優勢與綜效。」



網家表示，為歡慶全新小米 A2 手機獨家於 PChome24h 購物上市，小米八周年旗艦手機小米 8、小巧高性能的紅米 6 也共同助陣，將於 7 月 26 日搶先開賣，並自 7 月 26 日上午 10 點 - 7 月 31 日晚間 10 點舉辦 PChome24h 購物專屬優惠活動「夏日花路米 Follow MI Go」。