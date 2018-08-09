網家攜手玉山銀推Pi拍錢包信用卡 8月下旬進駐PChome24h購物

網家 (8044) 旗下行動支付子公司 Pi 拍錢包宣布，與玉山銀行合作推出「玉山 Pi 拍錢包信用卡」首創「即時綁卡」功能，透過 Pi 拍錢包 App 即可一鍵綁定 Pi 信用卡於 App 付款使用，並享 3.5%P 幣回饋，將於 8 月下旬正式進駐 PChome24h 購物。網路家庭暨 Pi 拍錢包董事長詹宏志表示，Pi 拍錢包一直以來最重視支付情境的引導，三年來持續布建行動支付的應用情境，已成功與全臺 13 個縣市合作，路邊停車繳費服務覆蓋率達 98.91%；並陸續開通信用卡費、電信費、水電費、醫院行動批價、北市圖書館借閱證到實體超商或消費通路等。而透過行動支付進行跨產業的串連與企業間共同合作，將能帶動行動支付更蓬勃發展，響應行政院「數位國家 ‧ 創新經濟發展方案」規劃設定的 2025 年達到行動支付普及率 90% 的政策目標。



網家指出，「玉山 Pi 拍錢包信用卡」具體意義有二：PChome 旗下行動支付服務 Pi 拍錢包將於 8 月下旬正式進駐 PChome24h 購物，凡於站內使用 Pi 拍錢包 App 綁定 Pi 信用卡付款享 3.5%P 幣回饋，未來也將推出更進一步的高額回饋活動。



其次，網家提到，「玉山 Pi 拍錢包信用卡」提供國內外每一筆消費均享返利 2.5%P 幣起跳的無上限高額回饋，此 P 幣回饋可透過 Pi 拍錢包 App 直接抵用，舉凡 PChome24h 購物、便利商店、計程車隊、路邊停車費繳費等，全臺超過 30,000 個合作商店，均以每 1P 幣折抵 1 元消費，折抵無上限。



網家說明，Pi 拍錢包支援臺灣所有銀行所發行的卡片，且目前已經擁有全臺超過 30,000 個行動生活的實際體驗據點，是全臺路邊停車繳費合作縣市最多、停車繳費服務覆蓋率 98.91% 的手機付款業者，全臺四大超商均可通用；且推出產險保費付款、手機圖書借閱證等創新功能，並提供台電繳費、臺北市水費代繳、10 家臺北市立聯合醫院醫療費用醫療繳費、公益捐款等公共服務，未來也將持續提供更多元、更深入民眾各類生活場景的服務。