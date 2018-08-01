崇佑-KY第二季EPS0.08元 公司接獲星港國際中心億元級大型訂單

金屬建材廠崇佑 - KY(5543)今 (1) 日公布第二季合併營收為 2.64 億元，季成長 17.84%，受惠產品銷售組合持續優化、加強內部管理流程及費用控管，帶動整體營運體質逐漸轉強，第二季稅後淨利 660 萬元、每股稅後盈餘 0.08 元，分別較第一季成長 1,003.51%、166.67%。崇佑 - KY 表示，第二季旗下主力產品吊頂龍骨、金屬天花板及金屬隔間牆體營收比重達 41%、26% 與 33%，與第一季的 45%、23%、32% 相較，旗下金屬天花板及金屬隔間牆體隨著工業、生技製藥等產業升級，帶動市場滲透率持續提升，由於崇佑 - KY 旗下金屬天花板及金屬隔間牆體擁有輕易裝卸、可重複安裝及回收再利用等特點，其金屬面材可達到不集塵、抗靜電、防火、耐重及耐腐蝕效果，成功打入商辦大樓、工業廠房、食品及藥品 GMP 廠等。



崇佑 - KY 指出，2018 年第二季整體毛利率、營業利益率保持 23%、2.06% 水準，持續採取生產製程優化、強化業務及製造生產間的流程管理、研發新款金屬建材產品以提升產品平均單價，期望創造整體毛利提升的正面效益。此外，持續加強內部管理流程及費用控管，整體獲利表現逐步回復正常營運軌道，已連續兩季繳出獲利的成績單。



展望第三季，目前集團整體接單表現暢旺，除順利取得知名食品業者、氣動元件大廠等擴廠訂單，並成功接獲上海最高雙子星大廈 - 星港國際中心億元級大型訂單，原本已長達三個月訂單能見度增加至年底，其中，以金屬天花板及金屬隔間牆體之產品比重為高，將持續挹注整體營運相當正面的成長貢獻。崇佑 - KY 強調，將積極擴大海外銷售布局，以深耕歐美、拓展澳洲並開發越南等市場商機，未來不排除針對其他地區市場採取異業結盟合作模式，藉此放大整體接單規模，帶動營運良好銷售表現。