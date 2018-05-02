崇佑-KY首季EPS 0.03元 相較去年同期EPS-0.74元 營運好轉

崇佑 - KY(5543) 公布 2018 年第一季自結財報，合併營收為新台幣 2 億 2,441 萬元，較去年同期明顯成長 14%，稅後淨利 59.8 萬元、每股稅後盈餘 (EPS)0.03 元，與去年同期 EPS-0.74 元相較，營運好轉。崇佑 - KY 指出，受惠食品業及藥廠銷售案源升溫，包括香港幸福藥業、安諾優達生物科技、南京奥賽康藥業等訂單出貨認列，2018 年第一季金屬天花板、金屬隔間牆體營收比重較去年同期的 17%、27% 進一步攀升至 19%、31%。



崇佑 - KY 致力於提升集團整體獲利為目標，2018 年第一季毛利率、營業利益率分別為 23%、0.08%，營業利益率較去年同期已大幅改善，雖然第一季仍受原物料鋼材成本上升壓縮產品毛利表現，目前已陸續與主要客戶重啟產品報價，可望自第二季起對整體營運逐步產生正面效益。



展望 2018 年第二季，看好中國藥廠醫院、電子業及食品產業等潔淨室案源需求持續升溫，有助於帶動金屬隔間牆體等高毛利產品銷售表現，另一方面，為擴大集團外銷市場業務，崇佑 - KY 拓展經銷通路至澳洲地區，目前已於澳洲地區設立營運據點，並預計於第二季度開始出貨。此外，亦看好越南地區對於金屬建材需求提升，開拓集團另一新銷售市場版圖，創造未來整體營運良好成長引擎。



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