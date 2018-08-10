美元指數站上96 寫13個月新高 日圓也強升

美元指數週五升至 13 個月高點，上揚逾 0.6%，報 96.103，突破 96 關卡，日圓也大幅上揚，在國際貿易緊張局勢升溫及外交爭議不斷之下，投資人選擇遠離風險。

另一方面，歐元則跌至 2017 年 7 月以來的最低點，英鎊也摔至 1 年低點，市場猜測英國未達成協議而「硬脫歐」的可能性上升。

全球貿易緊張局勢加劇以及地緣政治關係緊張，助美元得到推升。美國本週表示，將對莫科斯實施新的制裁，另外，與土耳其的外交爭執也未解決。土耳其里拉也出現戲劇性變化，一度下挫幅度達 13%，報 6.30 的歷史低點。

美元指數衝高

State Street 東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，目前市場存在各種不確定因素和擔憂，美中爭吵已有一段時期，新的情況來自對歐盟、英國和土耳其的擔憂，日圓及美元同時成為避險貨幣。

歐元兌美元週五下滑 0.6%，至 1.1438 美元，是 2017 年 7 月以來最弱。英鎊兌美元跌約 0.2%，至 1.2830 美元，逼近 1 年低點 1.2798。

以日圓來看，歐元兌日圓下跌 0.75% 至 127.13 ，英鎊兌日元挫 0.25% 至 142。

本週歐元匯率下跌近 1%，投資人重燃對義大利的擔憂。