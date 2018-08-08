去年大漲20%的波蘭幣 受歐元拖累 今年底前恐怕再跌5%

波蘭今年經濟成長率預估將達 5%，傲視東歐，但去年大漲 20% 的波蘭幣茲羅提，今年卻一蹶不振，該國財政部長 Teresa Czerwinska 將此歸咎於歐元的拖累，並擔心歐元疲軟會進一步帶衰茲羅提的走勢。

Czerwinska 表示，外匯市場主要的配對交易是歐元兌美元，美國在量化寬鬆政策後的收緊，帶動美元走強，預期歐元兌美元走弱可能會對茲羅提今年的走勢形成壓力。

茲羅提去年飆漲 20％後，為歐洲和非洲新興市場中表現最好的貨幣之一，但今年以來，兌美元匯率的跌幅已達 5％；而歐元也在去年上漲 14% 後，今年以來的跌幅超過 3％。

美元兌茲羅提週 K 線圖。(來源：新浪財經)

波蘭迄今未加入歐元區的主要原因，是因為波蘭希望保有浮動匯率以及用本國貨幣發行債券的能力；根據民意調查，有三分之二的波蘭人反對加入歐元區。

美元兌茲羅提目前位於 3.6666 左右，雖然目彭博社調查分析師預期今年底前茲羅提還有上漲 1% 的空間，但包括波蘭最大資產銀行在內的多數分析師也認同波蘭政府的看法，歐元若繼續走弱，將不利於茲羅提的走勢。

PKO BP 的外匯策略師 Jaroslaw Kosaty 指出，貨幣政策差異引發美元普遍走強，新興市場貨幣普遍疲軟，而歐元兌美元走弱也將拖累茲羅提疲軟。

Kosaty 預期茲羅提將目前還有下跌 5％以上的空間，年底前兌美元下看至 3.86。