【華冠投顧】盤勢分析

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、3661 世芯 KY、4803VHQ-KY、9958 世紀鋼。

台股盤勢分析:

多殺多

國際股市開始回檔下，台北股市早盤下跌 - 18 點開出，雖然開低走高，一度由黑翻紅；但是在賣壓持續湧出下，指數再破 11000 點大關，終場下跌 - 44 點作收，收在 10983 點。

當美股開始拉回，台股回測的『速度』與『幅度』，更能觀查出『黑手心態』!! 我們昨天才說完… 今天立馬在國際股市的回檔下，又再度展開『萬一保衛戰』；指數早盤一度守穩翻紅，尾盤又再『得而復失』。表面上看起來是…『萬一有撐』，但是武傑卻認為…『久盤必跌』。展望下星期台指期結算，目前多方雖然掌握優勢；但是在行情膠著下，多方買盤可能提前湧出… 出現結算前的『多殺多』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2425 承啟、6274 台燿、6266 泰詠、3552 同致、2888 新光金、8155 博智… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3374 精材、3527 聚積、6451 訊芯 KY、5299 杰力、3144 新揚科、8406 金可 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估