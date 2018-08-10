台股盤後─被動元件跌不休拖垮持股信心 收跌44點跌破萬一支撐

台北股市今 (10) 日在被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 爆出大量領頭大跌，股價並跌破前波低點 683 元之下，投資人信心渙散，大盤呈現群龍無首，終場集中市場加權股價指數下跌 44.39 點或 04%，跌破 11000 大關，收再 10983.68 點，市場成交值為 1233.35 億元。

台股本周大盤周 K 收十字線，證券分析師張陳浩認為，台股集中市場將在 11000 點附近上下整理，盤面指標看被動元件族群能否止跌讓大盤走穩。

分析師黃漢成則指出，台股下周觀盤重點在被動元件及其他漲價效應族群，大盤下檔有月線、季線、半年線支撐，不易出現有大跌的走勢。

台股今日盤中單一國巨個股成交值即高達億元，而電子三雄大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、及台積電 (2330-TW) 走勢相對穩健，就類股表現而言，IC 設計、PCB、金融類股及蘋概股也有所表現，其中 PCB 健鼎 (3044-TW)、博智 (8155-TW) 漲幅較大。

盤中最弱勢類股為被動元件族群，國巨收盤下跌 69 元或 9.58%，以 651 元作收，成交量放大到 2.78 萬張，成交值高達 190 億元，占大盤成交值逾 15%，國巨帶量下跌跌破前低，拖垮台股投資人對被動元件類股的信心，引爆電子股殺盤賣壓出籠。

黃漢成指出，近日台股成交量能萎縮，成交值維持在近日 1200-1400 億元區間內，量能仍可接受，預計下周台股將在整理後震盪向上，但是目前大盤的 KD 指標在高檔，大盤恐面臨整理的格局。