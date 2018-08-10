中美貿易戰 台塑：大陸來料加工轉移東南亞 有利PVC外銷

中美貿易戰攻防密集，美國於 8 月 1 日公布對大陸進口 2000 億美元商品，關稅由 10% 提高到 25%，大陸立刻在 8 月 3 日反擊宣布 600 億美商品加徵關稅，台塑 (1301) 認為，大陸來料加工可能轉移至到東南亞市場，有利 PVC(聚氯乙烯)外銷，至於 PP(聚丙烯) 、AN(丙烯腈)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、ECH(環氧氯丙烷)、碳纖維等加工間接受到影響。中美貿易戰課稅內容出爐，目前大陸市場占台塑出口比重約 42%，採取彈性出口策略因應貿易戰火！美國於 8 月 1 日宣布對大陸口 2 千億美元商品，加徵關稅由 10% 提高至 25%，台塑指出，美國內需增加，PVC 出口減少，加上大陸來料加工業者移轉到東南亞，有利市場外銷。



至於 PP、AN(應用在 ABS)、ECH(Epoxy 應用在 PCB)、MMA(PMMA 應用在電子產品和塗料) 等產品均有外銷到美國，將間接受到影響。



大陸 8 月 3 日反擊公布對美國進口 600 億元商品，加徵 5-25% 不等關稅，美國 PVC 出口到大陸，目前大陸課徵 11-83% 反傾稅，台塑美國稅率為 11%，其他公司均為 83%，這一輪反傾銷將在今年 9 月到期，去年美國出口到中陸 PVC 約 30 萬噸，幾乎都是來料加工免徵關稅，故不受影響。

