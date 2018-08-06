〈台塑四寶業績發表〉7月營收台塑化年增3成最亮眼 台化創今年次高

台塑四寶今 (6) 日公布 7 月合併營收共 1449.42 億元，月減 3.3%，年增 21.4%，四寶營收均較去年同期成長逾 1 成，其中又以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 30.9%，而台化 (1326-TW) 則是四寶中唯一營收較上月成長者，營收寫下今年次高。

台塑

台塑 7 月合併營收為 194.96 億元，月減 5.2%，年增 14.8%；前 7 個月累計營收 1361.4 億元，年增 16.2%。

台塑表示，7 月配合台塑化 OL-1 歲修與中油進行 8 吋乙烯管線厚度檢測，9 個廠進行歲修或工檢，使 7 月 PVC、ECH、AE 等產品產量與銷售量均較上月減少，銷售量差減少 10.4 億元。

與去年同期相較，台塑指出，受惠今年全球經濟比去年成長，航太、建築、家電與電商等產品市況佳，帶動液鹼、AE、AN 與 ECH 下游衍生物需求優於去年，加上 7 月杜拜原油與乙、丙烯現貨平均價格，較去年同期大幅上漲，使今年 7 月銷售價差增加 29.6 億元，帶動營收年增 14.8%。

南亞

南亞 7 月合併營收為 284.31 億元，月減 0.3%，年增 12.5%；前 7 個月累計營收 1971.05 億元，年增 14.6%。

南亞表示，7 月銷售量差減少 3.1 億元、銷售價差增加 2.4 億元，從產業別來看，化工產品部分僅 EG 產品營收成長，BPA 與可塑劑系列產品均減少，使單月營收減少 3.2 億元；電子材料產品受惠進入產業旺季，電路板、銅箔基板與環氧樹脂營收均增加，電子材料營收共增加 2.2 億元；其餘包括塑膠、聚酯產品與工程及配電盤營收則持平。

與去年同期相較，南亞指出，銷售量差減少 1.4 億元、銷售價差增加 33 億元，從產業別來看，聚酯產品受惠市場需求增溫，加上原料成本推升產品售價，營收大幅成長 16.8 億元；電子材料在環氧樹脂營收大幅增加帶動下，整體營收也較去年同期增加 13.6 億元；塑膠產品營收增加 1.7 億元；化工產品則受到 EG 廠定檢與可塑劑大陸客戶採購趨保守等因素影響，使整體化工產品營收減少 2.4 億元。

台化

台化 7 月合併營收為 342.94 億元，月增 1.1 %，年增 17.4%，為今年次高；前 7 個月累計營收 2329.48 億元，年增 16.1%。

台化表示，7 月銷售量差增加 6.9 億元、銷售價差減少 3.3 億元，其中，銷售量方面，台化廠由於 ARO-2 場進行 50 天定檢，使產銷量減少，加上 SM 寧波廠自用增加、減少外售等因素，使台化廠銷售量減少 3.9 億元；台化寧波廠由於產銷正常，加上 PS 與 ABS 下游逢低回補庫存，營收增加 13.2 億元；台灣醋酸增加 1.2 億元；FIC 減少 2.92 億元。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差減少 1.4 億元、銷售價差增加 52.3 億元，銷售量部分，台化廠減少 5 億元；台化出光減少 3.5 億元；台化寧波增加 6.3 億元；福懋增加 1.4 億元。銷售價格方面，受惠油價高於去年同期，加上需求升溫支撐售價，僅 PIA 與丙酮因供給增加使行情走弱。

台塑化

台塑化 7 月合併營收為 627.21 億元，月減 6.2%，年增 30.9%；前 7 個月累計營收 4371.25 億元，年增 24.4 %。

台塑化表示，7 月銷售量差減少 52.3 億元、銷售價差增加 10.6 億元，其中，煉油事業由於基礎油廠各個單元實施定檢，使煉油量減少，加上 7 月杜拜原油價格較 6 月每桶下跌 0.5 美元，使油品每桶平均售價月減 0.2 美元，煉油事業整體營收月減 9％；烯烴事業方面，7 月平均產能利用率 9 成，較 6 月的 79% 提高，惟 7 月因回補庫存因素，使總銷售量較上月略減 0.6 萬噸，而烯烴產品平均售價則較上月每噸高出 11 美元，使營收月增 1%。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差減少 23.9 億元、銷售價差增加 172.1 億元，其中，煉油事業由於銷售量增加，加上國際原油價格高於去年，推升油品售價走揚，使煉油事業營收年增 45.3%；烯烴事業雖產能利用率不如去年同期，惟產品平均售價較去年同期每噸高出 281 美元，使營收年增 14%。