〈台塑四寶業績發表〉南亞看Q3最樂觀 台塑下修下半年展望

台塑四寶今 (6) 日公布 7 月合併營收共 1449.42 億元，四寶營收均較去年同期成長逾 1 成。展望第 3 季，受到國際局勢影響，台塑 (1301-TW) 下修展望，看第 3 季將較第 2 季衰退；台化 (1326-TW) 認為第 3 季旺季不旺，惟剛性需求仍在，營運審慎樂觀；南亞 (1303-TW) 則是相對樂觀者，認為若大環境未出現太大變化，第 3 季營收可望小幅成長。

台塑

受到國際局勢因素影響，台塑董事長林健男保守下修第 3 季展望，他指出，第 3 季雖為傳統石化產品需求旺季，但歲修與工檢廠房高達 13 個，開工率將為 89%、低於第 2 季的 93%，使產銷量減少。

另一方面，林健男表示，近期美中貿易戰越趨激烈，客戶採購氣氛轉趨保守，需求減弱，預估第 3 季營收將較第 2 季衰退，惟仍有 63 億現金股利收入，可望支撐第 3 季獲利表現，下半年成長動能可能趨緩，成長力道可能不如上半年。

針對美中貿易戰，林健男表示，中國為了降低貿易戰衝擊，增加出口，使人民幣大幅度貶值，造成塑料下游加工廠業者因進口成本增加，降低購料意願，目前台塑已採取彈性價格策略因應，而台塑上半年相關塑料化學品出口至中國占外銷金額比重 42%，已密切因應，加速分散市場、降低風險。

南亞

展望第 3 季，南亞董事長吳嘉昭表示，第 2 季營收達到 864 億元，基期較高，但預期若第 3 季大環境未出現太大變化，營收仍可望小幅成長。從產品類別來看，電子材料部分，在需求旺季帶動，加上下游庫存去化完成，需求可望逐漸增溫，8 月營收將較 7 月微幅成長，第 3 季則會大幅優於第 2 季。

化工產品部分，吳嘉昭表示，受惠中國乙二醇市場需求轉強、價格回升，丙二酚也維持全產全銷，量價可望齊揚，8 月營收預期將大幅成長，不過，由於可塑劑產能過剩，市場競爭激烈、價格偏弱，加上 9 月麥寮乙二醇廠第 3 套定檢，預期第 3 季營收將與第 2 季持平。

聚酯產品部分，吳嘉昭指出，東南亞市場需求增加，美國廠的聚酯產品也維持全產全銷，但聚酯粒 9 月步入淡季，8 月營收雖會較 7 月微幅成長，但第 3 季營收預估與第 2 季持平；塑膠加工產品受惠產品銷售穩定，8 月營收將優於 7 月，第 3 季也會小幅優於第 2 季。

台化

展望第 3 季，台化副董事長洪福源表示，對第 3 季展望維持審慎樂觀，雖然有 ARO-2 廠 50 天定檢與國際情勢影響，預期營收仍將小幅成長，8 月表現也會優於 7 月。其中，塑料產品第 3 季適逢旺季，今年雖仍維持剛性需求，但旺季氣焰不如往年熱烈，得待下游庫存去化，第 4 季目前市況仍不明朗，變數多。

針對美中貿易戰影響，洪福源表示，目前對台化的直接影響看來有限，但在下游客戶拉貨意願可能轉弱的變數下，對台化可能造成間接影響，惟影響幅度不大。

台塑化

展望第 3 季，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，煉油事業部分，8 月與 9 月煉油量將逐步提高，由於定檢將在 9 月 2 日結束，9 月煉油量可望從 8 月的每天 52.4 萬桶，提升至 53 萬桶，預期第 3 季開工率 96%；烯烴事業部分，7 月在 OL-1 烯烴廠定檢下，產能利用率僅 9 成，8 月則會提升至 100%，9 月則是維持 96% 左右。