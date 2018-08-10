VR挹注營運緩不濟急 宏達電本業轉盈挑戰大

宏達電 (2498-TW) 第 2 季轉虧，在旗艦機 U12 + 並未有效推升營運下，7 月營收創近 15 年低點，下半年預期將積極布局 VR，預計行銷力道將放大，但對整體營運挹注來說卻仍是緩不濟急，外資已連賣超 3 日，今 (10) 日股價爆量重挫，盤中寫 2015 年 9 月以來的新低價。

宏達電第 2 季毛利率轉正為 2.7%，雖有去年處分上海廠部分獲利 10 億元，但仍難逃虧損，營業虧損 34 億元，營業利益率 - 50.7%，稅後虧損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，不如首季每股純益 25.7 元；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

宏達電今年旗艦機 U12 + 銷售不如預期，新機上市效應未顯現，營收持續下滑，7 月營收 14 億元，寫下 15 年來新低，外傳中階新機可望在近期亮相，力拚第 3 季營運；VR 的布局對整體營運的挹注仍不大，但除了硬體銷售之外，在包括藝術、醫療、娛樂影視、遊戲內容等領域多管齊下，相關效益可望逐步顯現。

宏達電本業獲利有難度，外資連續賣超 3 天，短線股價跌幅 6.86%，今日股價開低走低，一度下探至 46.7 元，創 2015 年 9 月以來新低，盤中跌幅 7.75%。