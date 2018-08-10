精誠Q2獲利內外皆美 推升H1獲利創歷史新高 EPS 3.48元

精誠 (6214) 第二季除了本業成長外，在處分四方精創股份挹注下，帶動獲利較去年同期倍增，也推升上半年獲利創下歷史新高，每股盈餘達 3.48 元。展望下半年，精誠表示，企業逐步發展出多元的 AI 應用情境，下半年營運可望延續上半年表現，審慎樂觀。精誠第二季稅後淨利 5.21 億元，年增 115.20%，EPS 2.12 元；累計上半年稅後淨利 8.55 億元，年增 48.65%，EPS 3.48 元。7 月營收 15.06 億元，年增 5.75%，創同期新高；累計 1-7 月營收 104.90 億元，年增 13.86%。



精誠指出，企業逐步增加數位轉型預算，帶動 AI 創新應用與行動 APP 應用開發專案大幅成長；智慧製造與 AIOT 物聯網服務需求持續增溫，有利爭取製造業 ERP 建置暨顧問服務商機，數據及資安服務需求也隨之成長；而在金融解決方案與金融保險解決方案也有斬獲，其中，以金融產業 AML 反洗錢專案及金融 AI 應用需求最為顯著；零售流通領域持續生態整合，協助多家連鎖餐飲業如美廉社、爭鮮迴轉壽司推出整合電子票券支付的 O2O 服務，並取得大型連鎖餐飲維運服務。



精誠表示，今年以來持續擴大投資軟體、數據與 AI 人工智慧三大核心能力，成效顯著，不僅承接更多大型指標性專案，包含公部門縣市政府數位前瞻計畫，以及跨國跨域的大型數位金融專案，也陸續延伸服務到智慧製造，協助製造業客戶運用數據改善製程，同時跨足運動休閒行業，積極爭取不同產業對數位轉型需求的商機。