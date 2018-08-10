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港股午盤跌0.46% 航空股集體下跌 獲利回吐浮現

截至午間收盤，恒生指數跌0.46%。 (圖：AFP)
截至午間收盤，恒生指數跌0.46%。 (圖：AFP)

恒生指數今 (10) 日高開 0.03%，隨後轉跌，跌幅逐漸擴大，截至午間收盤，恒生指數跌 0.46%，報 28474.38 點。國企指數跌 0.18%，報 11000.05 點；紅籌指數漲 0.48%，報 4293.03 點。

恒生銀行 (0011-HK) 跌 2.59%，領跌藍籌；東亞銀行 (0023-HK) 跌 2.42%；蒙牛乳業 (2319-HK) 跌 1.88%。

內房股大漲。世茂房地產 (0813-HK) 漲 6.73%；中國恒大 (3333-HK) 漲 6.86%；富力地產 (2777-HK) 漲 6.89%；雅居樂集團 (3383-HK) 漲 5.6%；融創中國 (1918-HK) 漲 5.86%，碧桂園 (2007-HK) 漲 2.04%。

航空股下跌。中國南方航空 (1055-HK) 跌 4%；中國東方航空 (0670-HK) 跌 3.27%；中國國航 (0753-HK) 跌 2.35%。

丘鈦科技 (1478-HK)7 月攝像頭模組銷售量年增 32.3%，股價大漲 9.03%，報港幣 6.28 元。

「股王」騰訊 (0700-HK) 昨獲北水青睞，連漲數天後，今賣壓沉重，跌破港幣 370 元。

分析指出，市場聚焦下週有多隻科技股公佈業績。昨日大陸宣佈成立科技領導小組，帶動相關板塊全面造好。投資者在看好科技股前景時，也吸引 130 億元資金追入。唯恒指連升 4 日後，累計升幅 930 點，高見 28728 點，已略見回吐，投資人宜小心留意

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 1.53 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 3.07 億元；深股通淨流入人民幣 3.67 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.75 億元。

滬股通中資金流入最多的是伊利股份，淨流入人民幣 7925 萬，其次為恒瑞醫藥、新城控股、用友網路、恒生電子。資金流出最多的是浪潮軟體，淨流出人民幣 6321 萬元。

深股通中資金流入最多的是科大訊飛，淨流入人民幣 1.37 億元，其次為萬科 A、康泰生物、順鑫農業、招商蛇口。資金流出最多的中興通訊，淨流出人民幣 3.42 億元。

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