吉利母公司擬砸152億 振興英國老牌車廠蓮花汽車

彭博引述消息人士報導，吉利汽車 (0175-HK) 母公司浙江吉利控股正考慮向所持有的蓮花汽車 (Lotus Car) 投資 15 億英鎊 (約港幣 152 億元)，以振興該著名的英國老牌車廠，計劃在英國增加工廠生產量和設立研究中心。

吉利控股現正持有蓮花的 51% 股權，消息人士指出，吉利控股正在談判收購由馬來西亞公司 Etika Automotive 所持有的另外 49% 的股份。

吉利汽車今 (10) 日與大盤走勢同步，開高走低，截至發稿，報港幣 16.84 元，跌 1.979%。

圖：新浪財經

根據吉利控股的計劃，首先會擴展蓮花位於英國 Hethel 的車廠，聘請 200 名工程師，然後在英國設立第二間車廠，選址很可能在西米德蘭 (West Midland) 地區，並於考文垂 (Coventry) 設立新的設計及研發中心。

蓮花汽車作為英國老牌車廠，曾經在 1970 和 1980 年代的「007」電影中出現，不過今年首 7 個月，在英國只是出售了 145 輛，年跌 25%。

吉利控股去年購入蓮花車廠 51% 股權，吉利控股回覆彭博表示「致力復興蓮花成為世界領導豪華車品牌」，未作其他回應。Etika Automotive 則未有回應查詢。

集團董事長李書福在收購後曾表示，首要將蓮花恢復盈利，並以電能和人工智能持續發展，亦考慮將蓮花跑車放在中國生產。

