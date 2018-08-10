【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，美國就業市場保持強勁，科技股上升但能源及金融股下跌。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,509 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,858 點；納斯達克指數微升至 7,892 點。

油價週四下跌，紐約 9 月期油下跌 0.2% 至每桶 66.81 美元。金價下跌，紐約 12 月期金微跌 0.1% 至每盎司 1,219.9 美元。

香港和內地股市週四上升。受惠於油價下跌，航空股領漲，內房及物業管理股也升幅較大； 造紙股逆市下跌。個股方面，九龍倉集團（4.HK）公布 2018 年上半年核心盈利按年減少 9.5% 且大減中期股息，股價下跌 4.2%；太古（19.HK/87.HK）公布 2018 年上半年調整後股東應佔溢利同比大增 39.8%，兩者股價均上升 0.3%；佐丹奴（709.HK）公布 2018 年上半年股東應佔溢利按年增加 3.7%，股價下跌 1.8%；中國移動（941.HK）公布 2018 年上半年股東應佔溢利同比上升 4.7%，股價上升 1.7%；太古地產（1972.HK）公布 2018 年上半年經調整股東應佔溢利按年倒退 19.3%，股價下跌 1.8%。恒生指數上升 0.9% 至 28,607 點， 國企指數上升 1.1% 至 11,020 點，香港股市成交金額減少 2.1% 至 911 億港元。上證綜合指數上升 1.8% 至 2,794 點，滬深兩市成交金額增加 15.2% 至人民幣 3,484 億元。恒指季檢結果將於今天收盤後公布，招商局港口（144.HK）或有機會被剔走。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的金侖控股（1783.HK）孖展錄得超額認購逾 380 倍。

◇ 港鐵（66.HK）公布 2018 年上半年業績，總收入 264 億港元，同比下跌 12.1%（經常性收入按年增加 13.9%），由於去年同期錄得中國內地物業發展利潤 21.9 億港元但被投資物業重估按年增加 8.0 億港元及所得稅同比大降 14.5 億港元抵消，股東應佔溢利 70.8 億港元，按年僅倒退 5.3%。建議派發中期股息每股 0.25 港元，同比持平。

◇ 中海外（688.HK）公布 2018 年首 7 月合約物業銷售、已售樓面面積及銷售均價分別為 1,739 萬港元、966 萬平方米及每平方米 17,999 港元，同比分別上升 20.6%、9.1% 及 10.5%。其中 7 月份分別按年增長 36.6%、13.2% 及 20.7%，銷售增速優於上半年。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 346 萬股，相當於現有股本 0.265%。

◇ 中芯國際（981.HK）公布 2018 年第二季業績，收入 8.9 億美元，同比增長 18.6%，由於毛利率下降及經營開支升幅較大，稅後利潤按年減少 5.0% 至 3,167 萬美元，但由於非控股權益虧損由去年同期 296 萬美元大增至 1,993 萬美元，股東應佔溢利同比大增 42.3% 至 5,160 萬美元。公司預計第三季收入環比下降 4%-6%、毛利率介乎 19%-21%、經營開支介乎 2.3-2.4 億美元、非控股權益介乎 1,900-2,100 萬美元。

◇ 越秀交通基建（1052.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 13.7 億元，同比上升 14.2%，雖然稅前溢利按年增加 27.7%，但由於所得稅開支同比大增 51.0%（分配股息再投資預扣稅增加人民幣 7,000 萬元），股東應佔溢利按年增長 21.7% 至人民幣 4.6 億元。建議派發中期股息每股 0.15 港元，同比增加 15.4%。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）公布 2018 年首 7 月攝像頭模組及指紋識別模組銷量分別同比增長 2.1% 及 37.0%，其中 7 月增速分別為 32.3% 及 69.5%，兩者之增速均優於上半年。

◇ 雅居樂（3383.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大增超過 90% 至不少於人民幣 35.3 億元，主要受惠於房地產銷售收入的毛利率更高。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)