數字科技Q2本業創高 雙率逐步攀升全年獲利可期

數字科技 (5287-TW) 受惠台灣房市溫和回穩，第 2 季本業獲利創新高。法人看好，數字科技今年毛利率、營益率都將同步攀升，在今年高毛利的 591 平台營收比重持續提高下，獲利表現將持穩，今年每股純益可望達到 14.97 元，僅略低於去年的 15 元。

數字科技第 2 季受惠台灣房市溫和回穩，591 房屋交易網租售刊登業務穩定成長，合併營收達 3.61 億元，稅後純益 1.55 億元，每股稅後純益 3.67 元，符合市場預期。不過，由於數字科技去年同期有出售 101 網站的 1.35 億元獲利，使今年第 2 季稅後純益年減 44%，但若不含去年出售 101 網站的獲利，第 2 季本業獲利便創歷史新高，上半年獲利表現較去年同期成長 9.8%。

法人指出，數字科技近來在 591 房屋交易網的營收維持年增 10% 以上成長率，且該平台毛利率相對較高，營收占比也由去年同期的 51% 提高至今年第 2 季的 54%，加上員工分紅費用大幅下降，帶動營業利益大幅成長 15.3%。

法人認為，數字科技的 591 網站在台灣與香港的刊登數量，均維持 10% 以上的年成長率，加上廣告收入由去年的 0.28 億元，倍增至今年的 0.8 億元，帶動營收維持 5-10% 的年增率，且員工分紅費用去年達到高峰、為 1.1 億元，今年與明年將分別降至 0.24 億元與 0.14 億元，看好數字科技營益率可望由去年的 44%，逐年提高至今年的 53%，明年甚至上看 56%。

由於今年高毛利的 591 平台營收比重持續提高，獲利表現穩定，法人預估，數字科技今年每股純益可望達到 14.97 元，僅略低於去年的 15 元，且未來幾年無重大資本支出，預計 2 至 3 年內，仍可維持配發 15 元以上的高現金股利。