外國旅客福音 信用卡加值悠遊卡最快10月上路

金管會銀行局昨日發布，預告修正電子票證發行機構業務管理規則部分條文修正案，未來將可以用信用卡加值悠遊卡等電子票證，最快 10 月可以上路，由於目前國人使用的幾乎是電子票證聯名卡，而其都有自動加值的功能，所以主要是外國旅客受惠。銀行局副局長莊琇媛表示，先前桃園機場捷運有來徵詢金管會關於開放電子票證以信用卡加值付款的服務，主因為許多外國旅客來台，購買電子票證搭乘交通運輸工具，但餘額用完後，只能以現金加值，相對不方便，而多數外國旅客都持有信用卡，因此希望爭取可以用信用卡加值電子票證，使外國旅客在台旅遊更為便利。



但若是以信用卡加值，限制須以新台幣計算，而每次必須加值的限額，是由電子票證機構自行訂定，若票證內款項沒用完，也規定不能贖回或是轉出，除非將該張電子票證整張撤銷，才有可能以刷退的方式退回其信用卡，而不會以現金方式退款，以避免套現。