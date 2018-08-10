Q2管理顧問業營收創歷年同季高 專業技術服務營收轉正成長

經濟部今 (10) 日公布第 2 季資訊、專業技術服務業及租賃業營業額，僅專業技術服務業營收呈現季增、年增的正成長表現，其中管理顧問業營收創下歷年同季最高、攝影業年增幅度寫下 17 季來最大增幅。

經濟部統計，第 2 季專業技術服務業營業額 579 億元，季增 13.5%，年增增加 3.4%，其中廣告業及市場研究業因網路、電視及戶外等廣告業務量成長，營收 291 億元，年增 2.7%；管理顧問業 181 億元，為歷年同季最高，年增 6.4%，主因研發服務收入增加，企業經營及財務管理之顧問諮詢業務增加。

攝影業因婚紗攝影業者積極參展促銷，加上影像輸出業績成長，年增 8.8%，為 17 季來最大增幅；專門設計服務業則因室內設計接案量減少且本季未結案業者較多，造成營收年減 1%。

累計前 2 季專業技術服務業營業額 1089 億元，年增 1.4%，其中管理顧問業減少 0.3%，廣告業及市場研究業增加 2.1%，專門設計服務業增加 3.7%，攝影業減少 4.0%。

第 2 季資訊服務業營業額 629 億元，季減 3%，年減 2.4%，其中電腦系統設計服務業年減 2.6%，主因去年同期承接網路行銷新案及世大運資訊系統等大型專案，比較基數較高，加上線上遊戲開發業務減少所造成；資料處理及資訊供應服務業年減 1.5%，主因入口網站網路服務及平台佣金等收入減少，加上部分業者分割線上零售業務所造成。

累計前 2 季資訊服務業營業額 1277 億元，年增 0.3%，其中電腦系統設計服務業增加 0.5%，資料處理及資訊供應服務業減少 0.4%。

第 2 季租賃業營業額 203 億元，季減 0.7%，年減 2.5%，其中機械設備租賃業因營造用及辦公用機械設備出租業績下降，年減 11.4% 最多；物品租賃業雖運動、娛樂用品及家庭用品出租業績成長，但影音碟片出租市場不振，仍年減 4.2%；運輸工具租賃業營業額則年增 2.2%，主因企業用戶長租業務穩定成長所造成。

累計前 2 季租賃業營業額 407 億元，年增 0.2%，其中機械設備租賃業減少 8.6%，運輸工具設備租賃業增加 5.2%，物品租賃業減少 5.1%。