蔡明忠違反產金分離 金管會下令2個月未改善將解職

金管會為強化「產金分離」政策，經調查發現，富邦金控 (2881-TW) 董事會通過的提案，都有副董事長蔡明忠簽署同意，已違反產金分離原則，金管會主委顧立雄今 (10) 日表示，已要求富邦金 2 個月內限期改善，否則將「命令解任」蔡明忠職務。

金管會昨天才公布「產金分離」新三條，其中一條是要求金控和銀行副董事長，已經兼任非金融業董、總職務，該金控和銀行要自行檢核其金控副董職務是否具實質首長性質，若有，須在一定期間內修正，根據金管會調查，初步有一家金控 (富邦金副董蔡明忠) 和四家銀行等 5 位副董得自行檢核。並要求金控或銀行副董，只限「陽春型」副董，不具公文准駁權。

蔡明忠為富邦金副董事長，同時身兼台灣大哥大董事長，因此踩到產金分離紅線，金管會經過三個月調查，發現富邦金董事會通過的提案，都有副董事長蔡明忠的簽署同意，換言之，蔡明忠已經是實質的首長、具有決策權，而非單純的副董事長而已。

顧立雄今天表示，富邦金這種運作方式已侵害到董事會運作的獨立性，且「副董事長」本來就是備位性質，董事長不在時才能代理董事長職務，但是，富邦金這個情況，就會形成「沒有經過蔡明忠副董事長簽閱或批核的話，這個文根本送不出去」。

顧立雄表示，已要求富邦金限期改正內規作業要點，若 2 個月內未完成改善，可命令解任蔡明忠職務。

至於遠東集團總裁暨遠東銀行副董事長的徐旭東，經金管會調查，並沒有逾越副董事長權責，只有代行董事長職務，因此無違反產金分離。