消費景氣淡 詩肯H1獲利年減1.56% Q3淡季維持雙位數展店

詩肯 (6195) 上半年稅後淨利 0.89 億元，年減 1.56%，每股稅後盈餘 1.97 元。詩肯觀察國內消費市場指出，今年受軍公教年金改革新制上路、國人出國旅遊風氣盛行等，在消費者預算及時間排擠下，影響集團旗下品牌門市來客數，惟持續推出新系列傢俱產品、強化行銷宣傳及門市銷售人員培訓等，帶動門市消費成交率穩步提升，整體營運表現與去年同期相較差異不大。詩肯表示，集團仍持續透過旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」及「詩肯睡眠」等品牌多路並進，穩步擴大台灣傢俱市場占有率表現，其中，近兩年針對北歐平價皮沙發為主的「詩肯居家」品牌採取較積極展店擴張策略，除「詩肯居家」品牌門市數已達 34 家水準，平均單店營收保持 100 萬元，保持良好成長動能，帶動「詩肯居家」營收比重自去年同期的 17.46% 攀升至 21.38%，為挹注獲利表現持續優化之關鍵。



詩肯指出，為擴大集團消費客群年齡層，將持續針對電視廣告投放、線上社群網站經營，以及門市體驗活動等多元行銷管道品牌曝光策略，並針對 5 家 (柚木 3 家；居家 1 家；睡眠 1 家) 品牌門市進行調整優化，另一方面，今年起除針對「詩肯柚木」品牌柚木沙發系列推出升級款產品，在「詩肯居家」品牌更著重齊全產品線布局，增加茶几、櫃類產品比重等，今年上半年整體毛利率、營業利益率仍分別保持 56.03%、12.77% 水準。



詩肯 7 月營收 1.42 億元，月增 8.86%，年減 9.67%；累計 1-7 月營收 10.01 億元，年減 0.79%。詩肯提到，第三季為台灣傢俱產業傳統淡季，將保持門市結構優化與維持雙位數展店策略，由於目前台灣房市仍維持價跌量增之態勢，有利於展店成本下降。



詩肯強調，未來將持續專注「詩肯柚木」品牌形象年輕化，強化社群網站及搭配門市體驗活動等行銷宣傳，以期提升門市來客數及平均單店營收，其次，「詩肯居家」品牌則聚焦皮革傢俱市場滲透率持續提升，致力擴大品牌營收，挹注獲利貢獻。