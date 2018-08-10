受中美貿易戰衝擊 聚積Q3恐旺季不旺

LED 驅動 IC 廠聚積 (3527) 昨(9)日召開法說會，總經理陳企凱坦言，中美貿易戰，客戶改採接單後生產，此舉導致今年第三季的傳統旺季效應未能出現，也因此本季營收僅較前季微幅成長至持平，但全年業績可維持原先年增兩位數百分比的目標。聚積多數客戶都在中國大陸，因中美貿易戰，客戶的生產模式從原先計畫性生產，改由接單量產，此舉導致今年第三季應該出現的傳統旺季效應不會發生。受此衝擊，聚積坦言，第三季營收相較第二季恐怕只能持平或是微幅增加，而公司 7 月營收 2.45 億元，月減 9.96%。



雖然第三季傳統旺季效益不會出現，但陳企凱也強調，全年合併營收仍有信心可以達到年增雙位數百分比的目標，此外，也透露，第四季有 Mini LED 背光模組驅動 IC 出貨，因此第四季營運表現會比第三季好。



聚積第二季成績單，毛利率 35.3%，年增 12.6 個百分點，單季稅後獲利 0.89 億元，季增 125.3%，單季每股淨利 2.75 元。