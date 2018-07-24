〈中光電法說〉下半年營收逐季增溫 miniLED最快明年量產

中光電 (5371-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，法人關心美中貿易戰是否衝擊相關營運，中光電強調，對兩大事業群完全沒有影響，在新技術的開發上，mini LED 已配合客戶開案，預估最快可在明年量產，初期以高階顯示器產品為主；今年下半年在節能、影像兩大事業群出貨量同步成長下，營收可望呈現逐季增溫榮景，毛利率維持約 18%。

節能產品事業群總經理林惠姿指出，未來將持續深化相關核心技術，提供高品質及多元化的各式顯示器，研發主軸鎖定應用在車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等市場為主的高價值顯示器，今年節能產品事業群整體營運將穩健成長。

法人關心面板價格問題，林惠姿則指出，面板價格在 1 年半價格下跌後開始出現回溫，但是並不會一下子就漲到去年的起漲點，預估第 3 季將呈現緩漲，在中國面板廠 10 代線產能開出下，仍將是供過於求的情況。

有關 mini LED 新技術開發部分，林惠姿表示，已配合客戶開案，考量良率及價格等因素，預估最快可望在明年量產，初期以高階顯示器產品為主。

中光電影像產品事業群總經理陳士元指出，影像產品事業群將持續專注開發價值驅動型的影像解決方案及新應用，同時精進 4K UHD、SSI 固態光源、教育及企業整體解決方案、家庭娛樂方案及 AI 智能設計等產品平台，預期影像產品事業群在今年及未來整體營運都將持續成長。

中光電指出，進入第 3 季旺季，電視、監視器 (Monitor)、平板電腦可望有 2 位數百分比的成長，零組件則受惠遊戲產品新舊交替，預估成長約 1 成，在下半年總體經濟環境穩定下，看好營收可望逐季成長。