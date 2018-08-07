銀彈紀錄自己破 軟銀將推史上最大 IPO

消息人士指出，軟銀正在考慮將旗下電信事業 SoftBank Mobile 以 300 億美元的規模在日本上市，有望超過阿里巴巴於美國 2014 年進行 IPO 的規模 (250 億美元)，但最終 IPO 價格取決於投資者和市場的反應。

周二 (7 日) 截稿前，軟銀 (9984-JP) 大漲 6.49 %，來到每股 10045 日圓。近一個月該公司股價已漲了 17%。

近一個月軟銀股價已漲 17%。

日本軟銀是阿里巴巴的最大股東，持股比例 28.8%，2014 年阿里巴巴在美掛牌上市時，IPO 規模達 250 億美元，創下史上最高 IPO 紀錄。今 (7 日) 日傳出軟銀擬將分公司 SoftBank Mobile 以 300 億美元身價在日本掛牌上市，屆時可望再創全球 IPO 新高紀錄，消息人士表示，最快將於第四季達成。

消息人士稱，為了追求市盈率高於 NTT Docomo Inc. 和 KDDI Corp. 等電信同業，軟銀決定將 SoftBank Mobile 以 300 億美元的規模在日本上市。軟銀現金充裕，能確保發放股東股利與維持技術合作夥伴之間關係，最終 SoftBank Mobile 有望籌募更高的 IPO 價格。

截稿前，軟銀代表拒絕發表任何評論。