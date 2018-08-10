美日各有堅持 貿易談判時間延長一天

週四 (9 日) 開始在華府登場的美日兩國貿易談判，這是新一輪部長級的貿易談判，會中美方積極推動雙邊自由貿易協定，而日方尋求多邊貿易協定，由於雙方不同調，故談判時間延長至週五。

本次會談主題為「自由、公平和互惠」的貿易，旨在減少美國對日本之間的貿易逆差。日本經濟產業大臣茂木敏充 (Toshimitsu Motegi) 與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 負責本次會談，第一天會議雙方會面兩個多小時，但由於與美方未能達成共識，已經同意將談判延長至週五。

日方遊說美方重返跨太平洋夥伴協定 (TPP) 的多邊自由貿易架構，同時尋求川普政府給予日本汽車關稅豁免。美方則希望達成雙邊自由貿易協定，為美國川普贏得 11 月期中選舉帶來一項有利的籌碼。

週四 (9 日) 會後新聞發布會上，茂木強調，美國尋求美日兩國雙邊自由貿易協定，但日本對此保持謹慎態度。他重申立場，TPP 最適合美國和日本的。

日方擔心雙邊協定幾乎可以保證農產品出口的關稅減少。首相安倍晉三希望在明年夏天參議院選舉之前避免任何重大讓步，特別是面對來自本地農業部門的壓力。

針對經濟合作和協調中國政策等領域，日方希望與美方達成共識。但各界預料美國可能會利用汽車關稅作為推動談判中討價還價的籌碼。

由於 2017 年日本汽車出口至美國約 400 億美元，輸美汽車關稅若實施，預料會延重打擊日本車業。

目前至少有一位日本政府消息人士擔心，日方可能會避免更高的汽車關稅而對雙方的自由貿易協定讓步。

下個月，美國總統川普與日本首相安倍晉三將於聯合國大會會唔，兩國都希望在此前獲得初步協議。