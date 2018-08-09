Ifo：Q3全球經濟氣候指標下跌 台灣6個月後經濟轉壞

德國 Ifo 經濟研究院今 (9) 日發布第 3 季全球經濟氣候 (World Economic Climate) 將進一步放緩，全球經濟氣候指標從上季 16.5 點下降至 2.9 點，接近 2017 年第 1 季水準，主因受訪專家對經濟現況及對 6 個月後經濟預期評價都較上季大幅下跌；台灣部分，受訪專家對整體經濟現況續呈「好」，但預期 6 個月後的看法為「轉壞」。

根據德國 Ifo 經濟研究院今年第 3 季對全球 120 個國家、1200 位專家進行的世界經濟調查 (World Economic Survey, WES) 顯示，全球經濟氣候指標由上季 16.5 點下降至 2.9 點，雖連續第 7 季維持正值，但指標值與 2017 年第 1 季相近。

其中，對經濟現況的評價為 17.5 點，較上季減少 9.9 點，但指標值仍在相對高的水準；對 6 個月後經濟預期為 - 10.6 點，較上季大幅下降 16.7 點，預估未來全球經濟呈負向趨勢。

主要區域方面，先進經濟體之經濟氣候指標中對經濟現況及對 6 個月後經濟預期的評價均較上季續呈下降，其中評估經濟現況仍處正向趨勢，但對 6 個月後經濟預期已連續 2 季呈負值；新興市場與開發中經濟體的經濟氣候指標也較上季下跌，其中對經濟現況及對 6 個月後經濟預期都較上季下跌，都跌至負值。

整體來看，受訪專家對經濟現況及對 6 個月後經濟預期的評價較上季下跌，認為第 3 季全球經濟雖仍處高水準，但擴張態勢將放緩，預估未來 6 個月擴張趨勢將轉為負向。

Ifo 指出，中美貿易摩擦將主導未來全球貿易的發展，預期美國及中國大陸出口成長將趨緩，全球投資活動亦將顯著下降，私人消費將停滯不前。

台灣整體經濟部分，根據受訪專家對台灣現況的調查結果示，整體經濟及民間消費續呈「好」，資本支出雖呈「壞」，但看壞人數較上季減少；預期台灣未來 6 個月後的表現，整體經濟、民間消費都呈「轉壞」，資本支出呈「轉好」。

另外，受訪專家預期未來半年台灣進、出口皆可望轉好，美元相對新臺幣續呈升值，預期物價及長、短期利率將走升，股價水準則呈下跌。

國發會指出，下半年全球經濟雖潛存下行風險，但受訪專家認為未來國內企業資本支出將轉好，政府將積極優化國內投資環境，吸引國內外投資，並加速前瞻基礎建設計畫的落實，推動綠能矽島、都市更新、社會住宅、長照 2.0 等計畫執行。

國發會表示，內需力道可望加強，將成為驅動經濟成長的主要動能，政府對下半年經濟情勢審慎不悲觀，將與民間攜手共創經濟榮景。