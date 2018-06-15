精誠通過每股配息5元 看好下半年FinTech、AI需求持續成長

精誠 (6214) 今日股東常會通過 106 年度財務報表，並決議自盈餘分派每股配發現金股利 2.5 元，另從資本公積每股配發現金 2.5 元，合計每股發放現金 5 元，以今日盤中股價 66.3 元計算，殖利率達 7.54%。精誠去年在新零售、智慧金融的需求成長帶動下，2017 年合併營收為 168.74 億元，年成長 4.10%；稅後淨利 11.78 億元，年成長 6.27%，每股稅後盈餘 4.79 元。



精誠指出，今年上半年業績貢獻主要來自金融客戶，包含銀行、證券，以及保險客戶，大型軟體開發整合專案需求持續走高，而政府推動前瞻計畫相關資安與軟硬體設備系統建置需求，也是維繫接單動能穩健成長的重要因素。



精誠認為，下半年 FinTech 相關創新技術與服務需求持續成長，包含創新的智慧零售服務、行動支付方案，以及整合區塊鏈與 AI 相關技術的創新金融解決方案，陸續皆有大型專案需求；看好 AI 相關技術在智慧製造、智慧零售、智慧醫療與智慧政府領域的應用，與國際級 AI 合作伙伴共同為行業客戶實踐應用情境 AI 化，將是下半年業績持續成長的關鍵。



展望今年，精誠以成為「企業應用情境 AI 化最佳夥伴」為目標，特別著重在智慧金融、智慧零售、智慧營運與智慧生活四大領域，與 AI 技術領先企業、研究機構合作，建構影像辨識服務，發展語音 / 語意 / 情緒辨識服務，讓 AI 技術轉化為看得見、做得到、用得上的行業應用。

