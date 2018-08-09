Apple Watch產線動起來 仁寶本季起非PC業務爆發

筆電代工仁寶 (2324) 下半年進入傳統旺季，非 PC 業務大爆發，在蘋果 Apple Watch 產品線放量之下，第三季非 PC 產品線出貨季增率將高達 30-40%，第四季達高峰，成為業績成長主要動能，至於筆電業務，本季出貨季增率估 0-5%。此外，仁寶近日公告處分聯寶共 49% 股權，第三季將認列 25.77 億元利益，貢獻 EPS 達 0.59 元。不過，對聯想未來訂單，仁寶總經理翁宗斌指出，與聯想關係仍佳，聯想新品開發希望掌握度更好，仁寶提供助力，同時，聯想的供應商策略一向是聯寶五成，另五成為其他供應商，仁寶長期與聯想的關係良好，不會因為賣了聯寶，訂單數量就受到影響。



第三季進入傳統旺季，仁寶筆電出貨量季增率抓 0-5%，主要是因為第二季基期高，加上英特爾 10 奈米 CPU 良率不佳，影響筆電產業新品的供應量，因此成為下半年筆電旺季的變數。翁宗斌表示，反而價格持續上漲的被動元件等零組件，因有長約保障，影響不大。



至於非 PC 業務，仁寶估計第三季會有 30-40% 季增率，換言之，將是整體營運成長主力。翁宗斌表示，下半年一向是消費性電子旺季，該公司非 PC 業務許多都是消費性電子產品，包括平板、穿戴以及電子書等，耶誕節前後都是旺季，因此希望下半年能逐季成長。



至於今年外傳仁寶拿到蘋果 Apple Watch 訂單，外界關切。不過，該公司不對單一客戶表示意見，副董事長陳瑞聰則透露，第二季新廠都在試產非 PC 新品，第三季會漸漸放量，而原來投資的回收就會慢慢見到曙光。外界解讀此談話是意指 Apple Watch 新品。