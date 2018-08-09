給北韓外長忠告 伊朗總統：美國不可信

伊朗總統 Hassan Rouhani 日前於會見北韓外交部長李容浩 (Ri Yong Ho) 時，對其提出忠告，稱「美國不可信」。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，對伊朗實施首波經濟制裁，以金融交易為主，並預計於 11 月 4 日，執行第 2 波制裁，主要目標為石油、石化產業。

美國要求其他國家，自 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

雖然美國先前曾遞出橄欖枝，希望與伊朗進行會談，但 Rouhani 強硬回絕，稱在華盛頓當局違背伊朗核子協定的情況下，不可能與之談判。

李容浩日前訪問伊朗，路透社引述伊朗通訊社 (IRNA) 報導稱，Rouhani 對李容浩說，美國政府近年來的表現，使其被全世界視為靠不住、不可信的國家。

Rouhani 強調，伊朗和北韓對許多議題的看法，相當接近，在當前國際情勢下，彼此友好的國家，應發展合作關係。

李容浩則對 Rouhani 表示，美國退出伊朗核子協定，違反國際規範；北韓的策略，是深化與伊朗的關係，對抗單邊主義。

昨日伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 指出，美國想讓伊朗原油出口歸零的計畫，不可能成功。

Mohammad Javad Zarif 稱，若美國人繼續抱持這種過分簡單、不可能實現的想法，「那他們應該知道後果」。