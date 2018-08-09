土耳其里拉再貶至歷史新低 風險逆轉飆升至7年來新高

隨著土耳其與美國的外交關係惡化，投資人擔心土國當局無力限制通膨，空頭緊咬土耳其資產不放，土耳其里拉今天再度創下歷史新低，並推高債券殖利率。

土耳其拒絕承諾釋放美國牧師布朗森 (Andrew Brunson) 後，增加了北約盟國間 外交爭端升級的可能性，同時對土耳其資產造成影響，里拉首當其衝，近期跌勢不止，今天美元兌里拉一度暴跌近 3%，最低來到 5.4482，累計今年以來的跌幅已達 42%。

土耳其里拉今天一度貶到 5.4482 歷史新低。(來源：新浪財經)

週一傳出川普政府表示正檢討土耳其產品進口免稅措施的衝擊，可能衝擊土耳其 17 億美元的出口商品，土耳其里拉一度重挫 5.5%，收跌 4.85%，創下史上最大單日跌幅，即使土耳其央行出手干預，放鬆銀行準備金上限，也未能扭轉跌勢。

駐倫敦的荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師 Michael Every 表示，美土外交關係惡化，提高美國加重制裁的可能性，也讓里拉計價的土國資產備受挑戰。

10 年期土耳其公債殖利率今日飆升 60 個基點，來到 19.67％；美元、里拉風險逆轉，期權買權與賣權的波動率差本周上漲至超過 5 個百分點，為 2011 年以來首見。

美元里拉風險逆轉指標飆升至 2011 年以來新高。(來源：Bloomberg)

自美國宣布制裁措施以來，土耳其里拉已下跌 8%，投資人擔心，除非美國牧師獲釋，否則還會有更多製裁舉措。市場預期，為防止匯價失控，土耳其央行 9 月 13 日利率會議升息的壓力升高。