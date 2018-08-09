〈仁寶法說〉Q2純益近六季新高 EPS 0.48元 上半年0.8元

仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日召開法說會並公布第 2 季與上半年財報，第 2 季稅後純益 20.92 億元，季增 5 成，年增 7.24 倍，為近 6 季新高，每股稅後純益 0.48 元；上半年稅後純益 34.86 億元，年增 163%，每股稅後純益 0.8 元，優於去年同期的 0.31 元。

仁寶第 2 季合併營收 2378.84 億元，季增 21%，年增 11%，毛利率 3.3%，季減 0.1 個百分點，年減 0.4 個百分點，營益率 1.1%，季減 0.1 個百分點，年增 0.7 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益 20.92 億元，季增 50%，年增 724％，為近 6 季新高，每股稅後純益 0.48 元。

仁寶上半年合併營收 4339.96 億元，年增 8%，毛利率 3.3%，年減 0.6 個百分點，營益率 1.1%，年減 0.1 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益 34.86 億元，年增 163%，每股稅後純益 0.8 元，優於去年同期的 0.31 元。

仁寶表示，第 2 季筆電總出貨量達到 1040 萬台，季增 23%，優於原先預期，不過，非筆電出貨量僅季增 10%，略低於預期，若從營收結構來看，筆電與非筆電的比重為 71 比 29。

仁寶指出，第 2 季毛利部分受到產品組合影響，由於增加非筆電產品收入，使成本費用增加，影響毛利率表現，營業利益部分，去年受到應收帳款影響，使今年營益率年增 0.7 個百分點；業外收益部分，第 2 季認列轉投資公司股利收入 2 至 3 億元，加上新台幣回貶，使匯兌收益優於上季，業外收益達 3.06 億元，上半年業外收益共 1.74 億元。